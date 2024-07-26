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Лига Европы Квалификация
Аякс
25.07.2024 21:30 – FT 1 : 0
Войводина
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Лига Европы
26 июля 2024, 00:59 | Обновлено 26 июля 2024, 01:24
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Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу

Команду из Тирасполя возглавляет украинский специалист Юрий Гура

26 июля 2024, 00:59 | Обновлено 26 июля 2024, 01:24
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Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу
Instagram. Юрий Гура

Вечером 25 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.

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Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, дома проиграл команде Эльфсборг из Швеции (0:1)

Проигравший в этой пары перейдет в 3-й раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары Олимпия Любляна – Полесье Житомир (2:0 в первом матче в Словении).

Нидерландский Аякс дома обыграл Войводину из Сербии (1:0) благодаря голу Бранко ван ден Бомена на 86-й минуте.

Ответные матчи Q2 Лиги Европы пройдут 1 августа. Криворожский Кривбасс стартует с Q3 Лиги Европы матчами с Викторией Пльзень из Чехии (8 и 15 августа).

Лига Европы 2024/25

Второй раунд квалификации (Q2)

Первые матчи, 25 июля 2024 года

Висла Краков (Польша) Рапид Вена (Австрия) – 1:2

Голы: Хофманн, 79 (автогол) – Янссон, 36, Зайдль, 53

Ружомберок (Словакия) Трабзонспор (Турция) – 0:2

Голы: Трезеге, 39, Чанак, 90+1

Корвинул (Румыния) Риека (Хорватия) 0:0

Мольде (Норвегия) Силькеборг (Дания) – 3:1

Голы: Кааса, 2, Эйкрем, 45+1, Эриксен, 49 – Линд, 35

Шериф (Молдова) – Эльфсборг (Швеция) 0:1

Гол: Хедлунд, 86 (пен)

Панатинаикос (Греция) Ботев (Болгария) 2:1

Голы: Еремеефф 8, Бакасетас, 44 (пен) – Корошец, 71

Аякс (Нидерланды) Войводина (Сербия) 1:0

Гол: ван ден Бомен, 86

Килмарнок (Шотландия) Серкль Брюгге (Бельгия) 1:1

Голы: Уотсон, 70 – Олаигбе, 55

Брага (Португалия) Маккаби Петах-Тиква (Израиль) 2:0

Голы: Рикарду Орта 56, Саласар, 59 (пен)

Все пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

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Лига Европы статистические расклады Шериф Тирасполь Юрий Гура Эльфсборг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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