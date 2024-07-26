Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу

Вечером 25 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.

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Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, дома проиграл команде Эльфсборг из Швеции (0:1)

Проигравший в этой пары перейдет в 3-й раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары Олимпия Любляна – Полесье Житомир (2:0 в первом матче в Словении).

Нидерландский Аякс дома обыграл Войводину из Сербии (1:0) благодаря голу Бранко ван ден Бомена на 86-й минуте.

Ответные матчи Q2 Лиги Европы пройдут 1 августа. Криворожский Кривбасс стартует с Q3 Лиги Европы матчами с Викторией Пльзень из Чехии (8 и 15 августа).

Лига Европы 2024/25

Второй раунд квалификации (Q2)

Первые матчи, 25 июля 2024 года

Висла Краков (Польша) – Рапид Вена (Австрия) – 1:2

Голы: Хофманн, 79 (автогол) – Янссон, 36, Зайдль, 53

Ружомберок (Словакия) – Трабзонспор (Турция) – 0:2

Голы: Трезеге, 39, Чанак, 90+1

Корвинул (Румыния) – Риека (Хорватия) – 0:0

Мольде (Норвегия) – Силькеборг (Дания) – 3:1

Голы: Кааса, 2, Эйкрем, 45+1, Эриксен, 49 – Линд, 35

Шериф (Молдова) – Эльфсборг (Швеция) – 0:1

Гол: Хедлунд, 86 (пен)

Панатинаикос (Греция) – Ботев (Болгария) – 2:1

Голы: Еремеефф 8, Бакасетас, 44 (пен) – Корошец, 71

Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия) – 1:0

Гол: ван ден Бомен, 86

Килмарнок (Шотландия) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 1:1

Голы: Уотсон, 70 – Олаигбе, 55

Брага (Португалия) – Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – 2:0

Голы: Рикарду Орта 56, Саласар, 59 (пен)

Все пары 2-го раунда квалификации ЛЕ