Лига конференций. Неудача Полесья. Сыграны первые матчи 2-го раунда отбора

Вечером 25 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

В этом раунде принимают участие 98 команд, которые были поделены на 49 пар.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Житомирское Полесье неудачно дебютировало в еврокубках, проиграв на выезде словенской Олимпии из Любляны (0:2).

Днепр-1 из-за банкротства получил техническое поражение от Академии Пушкаша из Венгрии (0:3, 0:3).

Украинец Артем Полярус сыграл 64 минуты за армянский клуб Урарту в гостевом матче против клуба Баник Острава из Чехии (1:5).

У молдовской команды Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов остался в резерве в домашней игре против Астаны из Казахстана (1:1).

Украинский легионер литовского «Жальгириса» Мирослав Мазур вышел на замену на 90+8 минуте в поединке против Пафоса из Кипра (2:1).

Ответные матчи Q2 Лиги конференций пройдут 1 августа. Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q3 Лиги конференций, а проигравшие клубы выбывают из еврокубков.

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации ЛК

Первые матчи, 25 июля 2024 года

Путь чемпионов

Путь представителей лиг