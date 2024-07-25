Перезапуск карьеры? Санчо включен в состав Ман Юнайтед на турне по США

«Манчестер Юнайтед» опубликовал состав из 29 игроков, которые отправятся на предсезонное турне по США. В него включен вингер Джейдон Санчо, у которого ранее был серьезный конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Включение Санчо в составе на турне по США можно считать свидетельством того, что наставник «Манчестер Юнайтед» дал вингеру второй шанс проявить себя в команде.

Напомним, 12 июля Санчо вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, в СМИ продолжали активно ходить слухи об уходе 24-летнего вингера из клуба нынешним летом.