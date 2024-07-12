Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером

Полузащитник Джейдон Санчо, который часть минувшего сезона на правах аренды провел в «Боруссии» Дортмунд, вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Минувшей осенью игрок поругался с тренером Эриком тен Хагом, а затем отказался извиниться за свое поведение. Ожидалось, что клуб продаст Санчо, однако в пятницу хавбек вернулся к тренировкам с первой командой.

Сообщается, что Джейдон помирился с наставником и хочет получить второй шанс.

В минувшем сезоне 24-летний футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи и помог дортмундцам выйти в финал Лиги чемпионов.