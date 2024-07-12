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Англия
12 июля 2024, 21:28 | Обновлено 12 июля 2024, 21:30
165
0

Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером

Джейдон получил второй шанс

12 июля 2024, 21:28 | Обновлено 12 июля 2024, 21:30
165
0
Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Полузащитник Джейдон Санчо, который часть минувшего сезона на правах аренды провел в «Боруссии» Дортмунд, вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Минувшей осенью игрок поругался с тренером Эриком тен Хагом, а затем отказался извиниться за свое поведение. Ожидалось, что клуб продаст Санчо, однако в пятницу хавбек вернулся к тренировкам с первой командой.

Сообщается, что Джейдон помирился с наставником и хочет получить второй шанс.

В минувшем сезоне 24-летний футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи и помог дортмундцам выйти в финал Лиги чемпионов.

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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