«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию

Украинскому дебютанту еврокубков житомирскому «Полесью» сегодня придется ощутить на себе пресс трибун 16-тысячного стадиона «Стожице». Поклонники словенской «Олимпии», может, и не имеют такой славы (не всегда доброй), как болельщики белградских или загребских команд, однако неистовую поддержку своим любимцам оказать, безусловно, смогут.

История фанатского движения в Словении, как и вообще в странах бывшей Югославии, имеет четкий водораздел: до краха коммунизма и после такового. В Социалистической федеративной республике Югославия фанаты были шумные, в конце 1980-х часто прибегали к ярким пиротехническим шоу (наладили непрерывные каналы поставки соответствующих средств из Италии), весьма суровые и чрезвычайно преданные своим клубным командам. После крушения коммунизма хулиганская составляющая у многих фанатских группировок региона вышла на первый план. Однако до определенного времени Словения служила этаким островком фан-спокойствия среди балканского моря ультрас-эмоций. Лишь в 1986 г. на трибунах домашней арены «Олимпии» местная молодежь стала скандировать рифмованные заряды, подпрыгивать и синхронно хлопать. Группировка страстных поклонников люблянской «Олимпии» под названием Green Dragons родилась осенью 1988 г. Собственно, фан-историографами установлено, что тогда на матче против «Приштины» было впервые применено это словосочетание, а вот определить точно, кто был его автором, так и не получилось. Развитие было стремительным, фаны проявляли незаурядный динамизм: изготавливали кучу баннеров, организовывали филиалы (Чрнуче, Бежиград, Шишка, Вич и т. д.), с особым усердием готовились к матчам против представителей так называемой большой четверки югославского футбола («Црвены Звезды», «Партизана», загребского «Динамо» и сплитского «Хайдука»).

Впрочем, распад Югославии отразился и на фанатах «Олимпии». Многие ребята стремились к созданию локальных групп в своих микрорайонах, не спеша вливаться в Green Dragons. 6 мая 1992 г. считается тогдашней вершиной фан-движения люблянского клуба, своеобразным фестивалем любви к команде в бело-зеленом, о котором именно «драконово» фанатье сложило легенды. На секторе – 700 преданных ультрас, непрерывное пение, творческая «кореография», факельное громадье и празднование победы непосредственно на футбольном поле. 1 сентября 1992 г. 150 поклонников «Олимпии» отправились в «Милан» поддерживать своих любимцев в матче против сильнейшего на то время футбольного клуба мира – тамошнего «Милана». Выездной саппорт получился прекрасным (вокруг него даже сложилась отдельная мифология), чего не скажешь, собственно, об игре «Олимпии» (0:4 без шансов для андердога).

В то время стремительно набирало силу фан-движение «Марибора» – главного внутреннего конкурента. И, в отличие от движения «Олимпии», оно отличалось приверженностью хулиганским акциям. «Зеленые драконы» были все же куда более миролюбивы. На заре создания словенской лиги они даже декларативно заявили о том, что ни на кого не будут нападать, однако и не позволят напасть на себя. Однако реальность оказалась куда суровее представлений о ней. Фаны «Марибора» были младше оппонентов и менее организованными, может, и поэтому стали фан-силой №1 в словенском околофутболе. Так, после одного из матчей того времени мариборцы забросали оппонентов… гранитными плитками.

В 1993 г. Green Dragons громко отметили свое 5-летие. В том же году в матче против «Муры» был установлен файер-рекорд для словенских стадионов: Green Dragons зажгли 103 факела! Приблизительно тогда и произошло самое массовое задержание полицейскими «драконов»: 74 члена группировки вынуждены были вместо путешествия за командой со станции неподалеку от города Целье направиться в полицейские отделения. Однако середина 1990-х принесла упадок в словенские фан-движения. Слишком уж низким был уровень самой лиги, что не влекло людей на трибуны. Возрождение фан-движения «Олимпии» пришлось на начало ХХІ в.: в сезоне-2002/03 в фан-секторе на матче против «Марибора» собралось 600 «зеленых драконов», а еще четыре раза в течение того сезона количество выездных фанов «Олимпии» на матчах национального чемпионата превышало две сотни. На тот период приходится и зарубежная выездная активность Green Dragons в несколько десятков человек в Дублине и Ливерпуле.

Далее последовал конец старой и начало новой истории клуба. Собственно, футбольные историки такую ​​перезагрузку в большинстве своем не признают, отмечая, что «Олимпия» до 2004 г. и «Олимпия» после 2005 г. – это два разных клуба. Но Green Dragons стали энергично поддерживать и клуб-тезку своего предшественника. И преумножили свою численность: на выезде против «Марибора» собирали до 400 человек, а дома против этого извечного противника – 1200 человек. В сезоне-2015/16 отмечалась наибольшая средняя посещаемость домашних матчей «Олимпии»: 4094 зрителя. А потом 800 человек – новый выездной рекорд в Мариборе в сезоне-2016/2017 (рекорд же домашней посещаемости – 15 972 «гледальца» – был установлен в 2014 г. на товарищеском матче против «Челси»). Как скромно характеризуют то время сами «зеленые драконы»: «Мы продолжили устанавливать стандарты боления в Словении». К своему 30-летию «зеленые драконы» подошли во всеоружии: на счету членов группировки неблизкие евровыезды в Баку, Белфаст, Хельсинки и др. А саму круглую дату Green Dragons отметили самым масштабным пирошоу в Словении.

Были и перманентные пикировки (а иногда и откровенная вражда) с руководством клуба, и протестные акции (как реакция в частности на принятие Закона о болельщиках), и борьба против хищения средств, предназначенных для борьбы против ковидной эпидемии, и грандиозное празднование 35-летия группировки на матче против «Муры» в 2023 г. (к этой дате, кстати, было выпущено немало сувенирной продукции, а футболки с числом «35» до сих пор продаются в фан-шопе, правда, уже со скидкой: 13 евро вместо изначальных 20 евро), и непонимание запрета пиротехники на трибунах и многое другое. К тому же, вместе с коллегами (акт фанатской солидарности!) из групп поддержки других словенских клубов (Black Gringos, поддерживающей «Муру», Gorgone, преданных «Нафте» из Лендавы, несмотря на ее расформирование, Celjski Grofje, саппортящих на матчах «Целье», и др.) представители Green Dragons призвали власти (в том числе и футбольные) к диалогу в связи с расширением полномочий полиции и притеснениями болельщиков.

Множество граффити, созданных фанами «Олимпии», подчеркивают год образования Green Dragons (1988), акцентируют на английском, мол, «Одна жизнь – одна любовь» (что-то напоминает, не так ли?), популяризируют зеленого дракона и трибуну Север. В песнях превалируют мотивы преданности («Знай, что эта любовь вечна, даже если ты не выиграешь чемпионат», «Тысячи сердец сражаются за вас», «Олимпия – имя святое, мое сердце бьется для нее», «Мы дышим ими» и т. д.). А среди фан-атрибутики, которую выпускают Green Dragons, наибольшим спросом пользуется 20-евровый трехцветный (кроме белого и зеленого, есть еще черный) шарф с надписью «Ultras». В свою очередь это слово разделяет пополам «драконовская» эмблема.

Что ж, «Полесью» пожелаю не оробеть перед горячим хозяйским саппортом, а достойно представить Украину в дебютном для себя матче на международной арене. Верю, что у «стаи» все получится!

Алексей РЫЖКОВ