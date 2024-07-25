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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 03:45 | Обновлено 25 июля 2024, 04:04
67
0

ВИДЕО. Работа над тактикой. Тренировка Шахтера: вернулся Гочолеишвили

26 и 27 июля горняки проведут два спарринга с Динамо Загреб

25 июля 2024, 03:45 | Обновлено 25 июля 2024, 04:04
67
0
ВИДЕО. Работа над тактикой. Тренировка Шахтера: вернулся Гочолеишвили
ФК Шахтер

24 июля футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на сборах в Брдо. Утром игроки посетили фитнес-центр, где получили нагрузку на разные группы мышц, а затем продолжили занятия на поле.

Сегодня главный тренер дончан Марино Пушич и его тренерский штаб предложили подопечным такую ​​программу: разминка, квадраты на удержание мяча, упражнения на развитие атакующих действий и выход из обороны. Основная часть сессии была посвящена работе над тактикой, а в завершение состоялся мини-турнир тремя командами по 7 игроков в каждой плюс нейтральный.

26 и 27 июля «Шахтер» проведет два контрольных матча с загребским «Динамо». Обе игры состоятся в столице Хорватии и начнутся в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Работа над тактикой. Тренировка Шахтера: вернулся Гочолеишвили

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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