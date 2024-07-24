Собрание «Шахтера» в словенском Брдо входит в заключительную фазу. На этой неделе у подопечных Марино Пушича запланировано три тренировочных занятия и два контрольных матча.

Во вторник, 23 июля, «горняки» возобновили подготовительный процесс, который длится уже ровно 30 дней. Сессия стартовала с активации в тренажерном зале, после чего игроки приступили к работе на футбольном поле. Начали с разминки и квадратов, выполнили серию упражнений на держание мяча, а основную часть занятия посвятили игре в формате 10 на 10.

На днях погодные условия существенно изменились не только в Украине, но и в Словении, поэтому сегодня команде пришлось работать под проливным дождем. Однако на настроение футболистов и планы тренерского штаба непогода не повлияла, и тренировка длилась почти два часа.

В среду и четверг, 24 и 25 июля, «оранжево-черные» продолжат готовиться к заключительным спаррингам межсезонья. 26 и 27 июля «Шахтер» проведет два контрольных матча с загребским «Динамо». Обе игры состоятся в столице Хорватии и начнутся в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Под дождем. Шахтер начал заключительную неделю тренировок в Словении