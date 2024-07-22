Шахтер проведет два спарринга подряд с хорватским клубом-грандом

Готовясь к новому сезону, донецкий «Шахтер» проведет два спарринга из «Динамо» Загреб на летнем сборе.

Матчи состоятся 26 и 27 июля в хорватском Загребе на стадионе «Максимир».

Обе встречи начнутся в 20:00 по киевскому времени.

Прямые трансляции будут доступны на клубном YouTube-канале.