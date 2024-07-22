Украина. Премьер лига22 июля 2024, 03:57 | Обновлено 22 июля 2024, 04:07
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Шахтер проведет два спарринга подряд с хорватским клубом-грандом
26 и 27 июля соперником горняков станет загребское Динамо
22 июля 2024, 03:57 | Обновлено 22 июля 2024, 04:07
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Готовясь к новому сезону, донецкий «Шахтер» проведет два спарринга из «Динамо» Загреб на летнем сборе.
Матчи состоятся 26 и 27 июля в хорватском Загребе на стадионе «Максимир».
Обе встречи начнутся в 20:00 по киевскому времени.
Прямые трансляции будут доступны на клубном YouTube-канале.
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