Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Полесья в стартовом матче ЛК 2024/25

В четверг, 25 июля, состоится первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словенская «Олимпия» и житомирское «Полесье». Поединок пройдет в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Житомирский клуб проведет свой дебютный матч на еврокубковой арене. В прошлом сезоне «Полесье» заняло пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В конце мая новым наставником житомирян стал Имад Ашур, ранее тренировавший юниорскую команду «Днепра-1».

Букмекерские конторы выставили котировки на это противостояние. Победа подопечных Имада Ашура оценивается в 4.55. Ничья котируется по 3.45. На успех «Олимпии» можно поставить с коэффициентом 1.78.

Что касается прохода в следующую стадию турнира, то фаворитом на общую победу в противостоянии также является «Олимпия» – 1.69. Выход «Полесья» в следующий раунд Лиги конференций котируется по 2.10.

Основные котировки на матч Олимпия – Полесье:

Победа Олимпии – 1.78

Ничья – 3.45

Победа Полесья – 4.55

Обе забьют – 1.85

Кто выйдет в следующую стадию ЛК 2024/25? Коэффициенты перед первым матчем: