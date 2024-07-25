Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Полесья в стартовом матче ЛК 2024/25
25 июля житомиряне проведут первый поединок Лиги конференций против словенской «Олимпии»
В четверг, 25 июля, состоится первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словенская «Олимпия» и житомирское «Полесье». Поединок пройдет в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Житомирский клуб проведет свой дебютный матч на еврокубковой арене. В прошлом сезоне «Полесье» заняло пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В конце мая новым наставником житомирян стал Имад Ашур, ранее тренировавший юниорскую команду «Днепра-1».
Букмекерские конторы выставили котировки на это противостояние. Победа подопечных Имада Ашура оценивается в 4.55. Ничья котируется по 3.45. На успех «Олимпии» можно поставить с коэффициентом 1.78.
Что касается прохода в следующую стадию турнира, то фаворитом на общую победу в противостоянии также является «Олимпия» – 1.69. Выход «Полесья» в следующий раунд Лиги конференций котируется по 2.10.
Основные котировки на матч Олимпия – Полесье:
- Победа Олимпии – 1.78
- Ничья – 3.45
- Победа Полесья – 4.55
- Обе забьют – 1.85
Кто выйдет в следующую стадию ЛК 2024/25? Коэффициенты перед первым матчем:
- Олимпия – 1.69
- Полесье – 2.10
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