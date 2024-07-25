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Лига конференций
25 июля 2024, 16:23 | Обновлено 25 июля 2024, 16:31
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0

Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Полесья в стартовом матче ЛК 2024/25

25 июля житомиряне проведут первый поединок Лиги конференций против словенской «Олимпии»

25 июля 2024, 16:23 | Обновлено 25 июля 2024, 16:31
907
0
Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Полесья в стартовом матче ЛК 2024/25
ФК Полесье. Стадион «Стожице»

В четверг, 25 июля, состоится первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словенская «Олимпия» и житомирское «Полесье». Поединок пройдет в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Житомирский клуб проведет свой дебютный матч на еврокубковой арене. В прошлом сезоне «Полесье» заняло пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В конце мая новым наставником житомирян стал Имад Ашур, ранее тренировавший юниорскую команду «Днепра-1».

Букмекерские конторы выставили котировки на это противостояние. Победа подопечных Имада Ашура оценивается в 4.55. Ничья котируется по 3.45. На успех «Олимпии» можно поставить с коэффициентом 1.78.

Что касается прохода в следующую стадию турнира, то фаворитом на общую победу в противостоянии также является «Олимпия» – 1.69. Выход «Полесья» в следующий раунд Лиги конференций котируется по 2.10.

Основные котировки на матч Олимпия – Полесье:

  • Победа Олимпии – 1.78
  • Ничья – 3.45
  • Победа Полесья – 4.55
  • Обе забьют – 1.85

Кто выйдет в следующую стадию ЛК 2024/25? Коэффициенты перед первым матчем:

  • Олимпия – 1.69
  • Полесье – 2.10
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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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