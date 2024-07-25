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  4. ВИДЕО. Зинченко – о Евро-2024, ресторан в Киеве и борьбе с Ман Сити
Англия
25 июля 2024, 14:19 |
112
0

ВИДЕО. Зинченко – о Евро-2024, ресторан в Киеве и борьбе с Ман Сити

Украинский защитник дал интервью

25 июля 2024, 14:19 |
112
0
ВИДЕО. Зинченко – о Евро-2024, ресторан в Киеве и борьбе с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал новое интервью. В нем Зинченко поделился впечатлениями от выступлений на Евро-2024, открытие вместо с женой Владой ресторана в Киеве, а также о борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ.

Ранее Зинченко сравнил «Арсенал» и «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко видео Евро-2024 Манчестер Сити
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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