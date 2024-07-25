ВИДЕО. Зинченко – о Евро-2024, ресторан в Киеве и борьбе с Ман Сити

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал новое интервью. В нем Зинченко поделился впечатлениями от выступлений на Евро-2024, открытие вместо с женой Владой ресторана в Киеве, а также о борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ.

Ранее Зинченко сравнил «Арсенал» и «Манчестер Сити».