Англия25 июля 2024, 14:19 |
112
0
ВИДЕО. Зинченко – о Евро-2024, ресторан в Киеве и борьбе с Ман Сити
Украинский защитник дал интервью
25 июля 2024, 14:19 |
112
0
Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко дал новое интервью. В нем Зинченко поделился впечатлениями от выступлений на Евро-2024, открытие вместо с женой Владой ресторана в Киеве, а также о борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ.
Ранее Зинченко сравнил «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 18:00 35
Самое трудное – сделать первый шаг
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 04:59 27
24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2
Футбол | 25.07.2024, 12:24
Футбол | 25.07.2024, 06:05
Футбол | 25.07.2024, 11:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.07.2024, 15:22 8
24.07.2024, 01:59 44
23.07.2024, 16:00 20
23.07.2024, 11:07 1
23.07.2024, 23:59 11
23.07.2024, 23:11 28
24.07.2024, 01:45 8