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Англия
24 июля 2024, 19:04 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
475
0

Зинченко сравнил Арсенал и Ман Сити

Украинец перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2022

24 июля 2024, 19:04 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
475
0
Зинченко сравнил Арсенал и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил свой прошлый клуб с лондонским «Арсеналом».

«Я не считаю, что нам нужно копировать такие команды, как «Сити». Безусловно, сейчас они, вероятно, лучший клуб в мире. Их достижения и количество трофеев, завоеванных за последние несколько лет, впечатляют.

Всегда полезно наблюдать за лучшими, но не для того, чтобы стать их копией – наша цель превзойти их. «Арсенал» движется в верном направлении. Я искренне надеюсь и верю, что в обозримом будущем «Арсенал» сможет достичь значительных успехов»

Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за 30 миллионов фунтов.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: Daily Mail
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