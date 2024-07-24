Зинченко сравнил Арсенал и Ман Сити

Экс-защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил свой прошлый клуб с лондонским «Арсеналом».

«Я не считаю, что нам нужно копировать такие команды, как «Сити». Безусловно, сейчас они, вероятно, лучший клуб в мире. Их достижения и количество трофеев, завоеванных за последние несколько лет, впечатляют.

Всегда полезно наблюдать за лучшими, но не для того, чтобы стать их копией – наша цель превзойти их. «Арсенал» движется в верном направлении. Я искренне надеюсь и верю, что в обозримом будущем «Арсенал» сможет достичь значительных успехов»

Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за 30 миллионов фунтов.