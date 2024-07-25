Клуб Серии А подписал иракца, который забил Украине на Олимпиаде

Новичок итальянской Серии А, «Комо», официально сообщил о подписании 20-летнего иракского вингера Али Джасима. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Джасим перешел в «Комо» на правах свободного агента. Его контракт с «Аль-Кахбраа» истек, прошлый сезон он провел в аренде в «Аль-Куве», отличившись 4 голами в 5 матчах в Лиге чемпионов Азии.

Сейчас Джасим выступает за сборную Ирака на Олимпиаде-2024 в Париже. Вчера он забил гол в матче против сборной Украины (победа Ирака со счетом 2:1).