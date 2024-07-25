Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Серии А подписал иракца, который забил Украине на Олимпиаде
Италия
25 июля 2024, 17:29 |
103
0

Клуб Серии А подписал иракца, который забил Украине на Олимпиаде

Али Джасим продолжит карьеру в «Комо»

25 июля 2024, 17:29 |
103
0
Клуб Серии А подписал иракца, который забил Украине на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Джасим

Новичок итальянской Серии А, «Комо», официально сообщил о подписании 20-летнего иракского вингера Али Джасима. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Джасим перешел в «Комо» на правах свободного агента. Его контракт с «Аль-Кахбраа» истек, прошлый сезон он провел в аренде в «Аль-Куве», отличившись 4 голами в 5 матчах в Лиге чемпионов Азии.

Сейчас Джасим выступает за сборную Ирака на Олимпиаде-2024 в Париже. Вчера он забил гол в матче против сборной Украины (победа Ирака со счетом 2:1).

По теме:
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
ТАЛОВЕРОВ: «Повод для пенальти был, но в Европе такое не ставят»
ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника
Комо свободный агент трансферы трансферы Серии A сборная Ирака по футболу U-23
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию
Футбол | 25 июля 2024, 17:11 0
«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию
«Драконовские» законы: кто болеет за люблянскую Олимпию

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых преданных фанатах словенского клуба

Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Футбол | 24 июля 2024, 19:35 10
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико

«Рома» заинтересована в приобретении украинского форварда из каталонской «Жироны»

Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Футбол | 24.07.2024, 22:07
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»
Футбол | 25.07.2024, 12:12
ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»
ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 24.07.2024, 18:00
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 43
Футбол
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 15
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 45
Футбол
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 186
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем