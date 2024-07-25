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Футбол
25 июля 2024, 17:28 | Обновлено 25 июля 2024, 17:29
49
1

ТАЛОВЕРОВ: «Повод для пенальти был, но в Европе такое не ставят»

Защитник олимпийской сборной Украины прокомментировал поражение от Ирака U-23

25 июля 2024, 17:28 | Обновлено 25 июля 2024, 17:29
49
1
ТАЛОВЕРОВ: «Повод для пенальти был, но в Европе такое не ставят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал поражение от Ирака U-23.

«Я немного коснулся его (футболиста Ирака). Если назначили пенальти, то я не могу судить, был он или нет. Если назначили пенальти, значит, это пенальти. Я не имею права на такие ошибки.

«Возможно, я дал повод для назначения одиннадцатиметрового, но в Европе такое не ставят. Он был в двух метрах от мяча, и я хотел его заблокировать, чтобы он даже не коснулся мяча».

В 1-м туре группового этапа Олимпиады-2024 сборная Украины уступила со счетом 1:2 в матче против Ирака.

Ранее результат матча прокомментировал Руслан Ротань.

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Максим Таловеров Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина
Алексей Тиньков Источник: ВЗбирна
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