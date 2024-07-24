Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами Динамо и Партизан.

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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи главный тренер сербского клуба Александар Станоевич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал фиаско своих подопечных:

«Неутешительный для нас результат. Мы достаточно наивно и легко пропустили голы, Динамо показало нам, насколько они впереди нас во всех элементах футбольной игры. Нам нужно кое-что исправить и продолжить работу. Это показатель того, где мы находимся по отношению к Лиге чемпионов.

С серьезными командами такого не бывает. Первый тайм был равным, они контролировали игру, нам не угрожали, но в итоге все полностью перевернулось. Во втором тайме они нас просто переиграли, были физически лучше.

Это был действительно настоящий шок, на финише они забили три гола. Мы сказали игрокам стараться забивать и оставаться в игре. Нам удалось сократить отставание, но мы не выдержали их ритма и скорости, пропустили гол, и тогда все решилось.

Конечно, трудно попасть в следующий раунд, потому что была разница не только в голах, но и в игре. Мы не можем так играть, нам нужно извлекать уроки, мы пытались навязать свою игру, мы можем стараться. Если мы играем, то мы должны подняться, мы должны двигаться вперед», – заявил Станоевич.