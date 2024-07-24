Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Лига чемпионов
24 июля 2024, 01:45 |
1309
0

Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»

Александар Станоевич провел пресс-конференцию после фиаско в 1-м матче Q2 ЛЧ 2024/25

24 июля 2024, 01:45 |
1309
0
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
ФК Партизан. Александр Станоевич

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами Динамо и Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи главный тренер сербского клуба Александар Станоевич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал фиаско своих подопечных:

«Неутешительный для нас результат. Мы достаточно наивно и легко пропустили голы, Динамо показало нам, насколько они впереди нас во всех элементах футбольной игры. Нам нужно кое-что исправить и продолжить работу. Это показатель того, где мы находимся по отношению к Лиге чемпионов.

С серьезными командами такого не бывает. Первый тайм был равным, они контролировали игру, нам не угрожали, но в итоге все полностью перевернулось. Во втором тайме они нас просто переиграли, были физически лучше.

Это был действительно настоящий шок, на финише они забили три гола. Мы сказали игрокам стараться забивать и оставаться в игре. Нам удалось сократить отставание, но мы не выдержали их ритма и скорости, пропустили гол, и тогда все решилось.

Конечно, трудно попасть в следующий раунд, потому что была разница не только в голах, но и в игре. Мы не можем так играть, нам нужно извлекать уроки, мы пытались навязать свою игру, мы можем стараться. Если мы играем, то мы должны подняться, мы должны двигаться вперед», – заявил Станоевич.

По теме:
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
Александар Станоевич пресс-конференция Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 16:00 20
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна

Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх

Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Футбол | 23 июля 2024, 22:57 115
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре

Команда Шовковского пропустила первой, но затем разобрала соперников на запчасти

Аналитики спрогнозировали, сколько медалей возьмет сборная Украины на ОИ
Олимпийские игры | 23.07.2024, 21:47
Аналитики спрогнозировали, сколько медалей возьмет сборная Украины на ОИ
Аналитики спрогнозировали, сколько медалей возьмет сборная Украины на ОИ
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 23.07.2024, 09:50
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша
Футбол | 24.07.2024, 00:10
Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша
Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик может помешать проведению мегафайта Фьюри – Джошуа
Усик может помешать проведению мегафайта Фьюри – Джошуа
22.07.2024, 18:51 4
Бокс
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 6
Футбол
Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами
Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами
22.07.2024, 05:41
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
23.07.2024, 10:25 11
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем