Украина. Премьер лига24 июля 2024, 20:51 |
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ВИДЕО. «Готов присоединиться к стае». Усик близок к дебюту за Полесье
Клуб продолжает анонсировать возможный дебют боксера
24 июля 2024, 20:51 |
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«Полесье» продолжает анонсировать возможный дебют боксера Александра Усика в составе житомирской команды.
В новом ролике украинский чемпион в разговоре с тренером Имадом Ашуром заявил, что готов присоединиться к стае. Пока нет понимания, что конкретно это означает.
В первом ролике клуб анонсировал дату 1 августа, когда команда сыграет матч Лиги конференций с «Олимпией», однако Усик официально на еврокубки не заявлен.
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