ВИДЕО. «Готов присоединиться к стае». Усик близок к дебюту за Полесье

«Полесье» продолжает анонсировать возможный дебют боксера Александра Усика в составе житомирской команды.

В новом ролике украинский чемпион в разговоре с тренером Имадом Ашуром заявил, что готов присоединиться к стае. Пока нет понимания, что конкретно это означает.

В первом ролике клуб анонсировал дату 1 августа, когда команда сыграет матч Лиги конференций с «Олимпией», однако Усик официально на еврокубки не заявлен.