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  4. ВИДЕО. «Готов присоединиться к стае». Усик близок к дебюту за Полесье
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 20:51 |
656
0

ВИДЕО. «Готов присоединиться к стае». Усик близок к дебюту за Полесье

Клуб продолжает анонсировать возможный дебют боксера

24 июля 2024, 20:51 |
656
0
ВИДЕО. «Готов присоединиться к стае». Усик близок к дебюту за Полесье
ФК Полесье. Александр Усик

«Полесье» продолжает анонсировать возможный дебют боксера Александра Усика в составе житомирской команды.

В новом ролике украинский чемпион в разговоре с тренером Имадом Ашуром заявил, что готов присоединиться к стае. Пока нет понимания, что конкретно это означает.

В первом ролике клуб анонсировал дату 1 августа, когда команда сыграет матч Лиги конференций с «Олимпией», однако Усик официально на еврокубки не заявлен.

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Имад Ашур видео Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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