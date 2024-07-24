Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико

Римский футбольный клуб «Рома» заинтересован в подписании 27-летнего украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в своем X (Twitter)-аккаунте. Ранее сообщалось, что Довбик достиг неофициального соглашения на трансфер в мадридский «Атлетико», однако в столицу Испании пока так и не полетел.

Правда, Ди Марцио отмечает, что римляне пока думают о целесообразности этого трансфера. Также сообщается, что «Милан», который также проявлял интерес к Артему, ищет форварда по более низкой цене и другого профайла, нежели украинец.

В предыдущем сезоне Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за жиронцев во всех турнирах. Артем также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 забитыми мячами, обойдя ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого было 23 гола.