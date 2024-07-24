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Испания
24 июля 2024, 19:35 | Обновлено 24 июля 2024, 19:50
2101
3

Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико

«Рома» заинтересована в приобретении украинского форварда из каталонской «Жироны»

24 июля 2024, 19:35 | Обновлено 24 июля 2024, 19:50
2101
3
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римский футбольный клуб «Рома» заинтересован в подписании 27-летнего украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в своем X (Twitter)-аккаунте. Ранее сообщалось, что Довбик достиг неофициального соглашения на трансфер в мадридский «Атлетико», однако в столицу Испании пока так и не полетел.

Правда, Ди Марцио отмечает, что римляне пока думают о целесообразности этого трансфера. Также сообщается, что «Милан», который также проявлял интерес к Артему, ищет форварда по более низкой цене и другого профайла, нежели украинец.

В предыдущем сезоне Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за жиронцев во всех турнирах. Артем также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 забитыми мячами, обойдя ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого было 23 гола.

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Джанлука Ди Марцио Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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JLF
Дайджест новин про Довбика на sport.ua за сьогодні:1. Довбик переходить в інший клуб2. Довбик 1000% переходить в Атлетіко (навіть будинок купив)3. Довбик не переходить в Атлетіко4. Довбика перехопив італійський гранд5. Стало відомо, який гранд перехопив Довбика
....29. Довбик розсекретив.....
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0
Serhii P.
Ще один "гранд" 
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0
TolsTIyELF
Атлетико лучше, но главное чтобы не английская помойка вроде ливерпуля. 
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-3
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