Источник: перехватить Довбика у Атлетико хочет клуб из Италии

Трансфер Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Ранее такую информацию опубликовал FootballHub, теперь ее подтверждает испанский журналист Хонай Амаро.

По его информации, в переговоры вмешался итальянский клуб:

«Переход Довбика в «Атлетико» может сорваться. Итальянский клуб включился в борьбу, посмотрим, чем все завершится. Мне сказали, что Артем не полетел в Мадрид, вероятно, ситуация может измениться».

Ранее сообщалось о том, что Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку «Жироны».