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Испания
24 июля 2024, 19:04 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
1386
1

Источник: перехватить Довбика у Атлетико хочет клуб из Италии

Будущее украинского форварда еще не определено

24 июля 2024, 19:04 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
1386
1
Источник: перехватить Довбика у Атлетико хочет клуб из Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Трансфер Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Ранее такую информацию опубликовал FootballHub, теперь ее подтверждает испанский журналист Хонай Амаро.

По его информации, в переговоры вмешался итальянский клуб:

«Переход Довбика в «Атлетико» может сорваться. Итальянский клуб включился в борьбу, посмотрим, чем все завершится. Мне сказали, что Артем не полетел в Мадрид, вероятно, ситуация может измениться».

Ранее сообщалось о том, что Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку «Жироны».

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Артем Довбик Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Saar
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