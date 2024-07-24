Источник: перехватить Довбика у Атлетико хочет клуб из Италии
Будущее украинского форварда еще не определено
Трансфер Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Ранее такую информацию опубликовал FootballHub, теперь ее подтверждает испанский журналист Хонай Амаро.
По его информации, в переговоры вмешался итальянский клуб:
«Переход Довбика в «Атлетико» может сорваться. Итальянский клуб включился в борьбу, посмотрим, чем все завершится. Мне сказали, что Артем не полетел в Мадрид, вероятно, ситуация может измениться».
Ранее сообщалось о том, что Довбик пропустил сегодняшнюю тренировку «Жироны».
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