Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения защитник сине-желтых Максим Таловеров прокомментировал спорный эпизод на 56-й минуте, после которого рефери назначил пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал:

«Пенальти? На самом деле, я еще не смотрел видео. Считаю, что, может, и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я посмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти.

Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там действительно пенальти. Расстроен и извиняюсь перед командой. Если это пенальти, то мне очень досадно», – сказал Таловеров.