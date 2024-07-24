Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»
Защитник олимпийской сборной Украины прокомментировал решение рефери в матче с Ираком
24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.
После завершения защитник сине-желтых Максим Таловеров прокомментировал спорный эпизод на 56-й минуте, после которого рефери назначил пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал:
«Пенальти? На самом деле, я еще не смотрел видео. Считаю, что, может, и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я посмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти.
Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там действительно пенальти. Расстроен и извиняюсь перед командой. Если это пенальти, то мне очень досадно», – сказал Таловеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер верит в победу Александра, но не уверен, что реванш состоится
Айман Хуссейн реализовал удар с 11-метровой отметки на 57-й минуте