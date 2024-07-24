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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»
Футбол
24 июля 2024, 22:19 | Обновлено 24 июля 2024, 22:20
1161
12

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»

Защитник олимпийской сборной Украины прокомментировал решение рефери в матче с Ираком

24 июля 2024, 22:19 | Обновлено 24 июля 2024, 22:20
1161
12
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения защитник сине-желтых Максим Таловеров прокомментировал спорный эпизод на 56-й минуте, после которого рефери назначил пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал:

«Пенальти? На самом деле, я еще не смотрел видео. Считаю, что, может, и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я посмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти.

Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там действительно пенальти. Расстроен и извиняюсь перед командой. Если это пенальти, то мне очень досадно», – сказал Таловеров.

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Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 12
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Vovan78
Ти що бля бухий чи під кайфом вийшов на поле , що тобі потрібно переглядати момент за твоєї участі, ти що не пам‘ятаєш що робив на полі? 
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+11
080808
Я навіть читати це не хочу - руки на спині - порушення правил. Немає слів - матюки одні - це "тупость", Таловєров. Навіть тупіше, ніж Караваєв вчора.
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+11
Dimaryz81
Там и шансов на момент у соперника не было. Ты в трёх метрах от судьи явно толкаешь в спину прыгающего игрока. Не борьба в воздухе. А просто явный толчок. Прямо на глазах судьи. И ты ещё сомневаешься? Повтор нужен? И главное что не надо желтую? Просто капец. Эпизод сломал всю игру. На ровном месте просто.
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+8
uge-madrid
Дебіл,м'яч летить на метр вище вас двох і ти його штовхаєш,просрали і пакуйте валізи...
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+8
Serhii P.
Коментатор був надзвичайно тупий і неграмотний
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+6
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an52
Тобто він під час гри не усвідомлював, що штовхає суперника у карному майданчику при абсолютно безпечній ситуації?
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+5
Pop
Може ти Таловеров і вважаєш себе гарним футболістом, але ти 100% бездарний йолуп.
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+4
sergalis
Редкосный дебииилллл. Футболист не умеющий оценивать ситуацию. Мяч летел кучу времени, можно было посмотреть по стороным, увидеть что нет опасности, выпить кофе или пива, и сцука не трогать этого мулата, он бы ничего не смог сделать опасного. Ротань стайл не работает.
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+3
Sashko57
Це не УПЛ, а футбол.
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0
080808
Іще один - Александр Матросов під 5 номером - Рубчинський, здається, під мʼяч кидається, що в припадку, сцуко, детский сад, а мальчики нібі всі вже "взрослі".
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0
_Quantum19_
Бескоровайний у грі Кривбасу з Динамо у схожому епізоді за симуляцію Ваната червону отримав. Тому, певно, не варто дивуватися.🤨🤨🤨🤨🤨🤨
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-3
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