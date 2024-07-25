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  4. Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Италия
25 июля 2024, 17:30 |
231
0

Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер

Клуб готов выплатить 40 миллионов евро

25 июля 2024, 17:30 |
231
0
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации Gazzetta dello Sport, «Рома» готова включиться в переговоры по форварду «Жироны» Артему Довбику, если трансфер игрока в «Атлетико» окончательно сорвется.

Украинец еще не договорился с мадридским клубом об условиях контракта, поэтому римляне готовы перехватить футболиста.

Сообщается, что «Рома» может удвоить зарплату Артема, который в «Жироне» получал ориентировочно 1,3 миллиона евро в год до уплаты налогов.

«Рома», которая договорилась про подписание перспективного игрока «Ювентуса» Матиаса Суле, а также объявила проект постройки нового стадиона, хочет оформить еще один большой трансфер нынешним летом, чтобы подчеркнуть свои амбиции на ближайшие сезоны.

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Рома Рим Артем Довбик Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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