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Чемпионат Европы
25 июля 2024, 16:20 | Обновлено 25 июля 2024, 17:32
152
0

Тарас МИХАВКО: «Слабых соперников в полуфинале Евро нет»

Защитник юношеской сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Франции

25 июля 2024, 16:20 | Обновлено 25 июля 2024, 17:32
152
0
Тарас МИХАВКО: «Слабых соперников в полуфинале Евро нет»
Дана Балашова

Защитник юношеской сборной Украины Тарас Михавко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 U-19 против Франции:

«Не особо следил за перипетиями в другой группе. Поэтому не было большого значения, с кем мы будем играть в полуфинале. Слабых соперников на этой стадии нет. Нужно было думать о своих задачах и игре. Будем стараться выйти в финал.

Очень неприятно, что у нас выпали три ключевых игрока. Но ничего уже не изменишь. Будем стараться получить положительный результат».

Матч Франция U-19 – Украина U-19 состоится 25 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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