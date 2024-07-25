Тарас МИХАВКО: «Слабых соперников в полуфинале Евро нет»
Защитник юношеской сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Франции
Защитник юношеской сборной Украины Тарас Михавко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 U-19 против Франции:
«Не особо следил за перипетиями в другой группе. Поэтому не было большого значения, с кем мы будем играть в полуфинале. Слабых соперников на этой стадии нет. Нужно было думать о своих задачах и игре. Будем стараться выйти в финал.
Очень неприятно, что у нас выпали три ключевых игрока. Но ничего уже не изменишь. Будем стараться получить положительный результат».
Матч Франция U-19 – Украина U-19 состоится 25 июля в 21:00 по киевскому времени.
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