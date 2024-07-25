Тарас МИХАВКО: «Слабых соперников в полуфинале Евро нет»

Защитник юношеской сборной Украины Тарас Михавко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 U-19 против Франции:

«Не особо следил за перипетиями в другой группе. Поэтому не было большого значения, с кем мы будем играть в полуфинале. Слабых соперников на этой стадии нет. Нужно было думать о своих задачах и игре. Будем стараться выйти в финал.

Очень неприятно, что у нас выпали три ключевых игрока. Но ничего уже не изменишь. Будем стараться получить положительный результат».

Матч Франция U-19 – Украина U-19 состоится 25 июля в 21:00 по киевскому времени.