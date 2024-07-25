Аякс – Войводина Нови-Сад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

25 июля на «Йохан Кройфф Арена» пройдет первый матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Войводиной». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Аякс

Команда по праву считается успешнейшей и популярнейшей в Нидерландах. Ну и в мире все знают этот легендарный проект. Но если при Тен Хаге получилось дважды стать голландским чемпионом, то уже без него утратили позиции. А 2023/2024 был шокирующим в плане провалов и антирекордов. Благо, что пришел Джон ван'т Схип и исправил положение, как мог - поднял на 5-е место, что обеспечило место в Лиге Европы. Но стартовать приходится уже сейчас, чуть ли не в середине лета. Уже под руководством нового наставника, Фариоли, которого переманили из Ниццы, и с новичками, среди которых уже опытный Бертран Траоре и вернувшийся после годичной паузы Кристиан Расмуссен. Но усиление не такое, как хотели бы, и тот же Хуммельс отказался перебираться в Амстердам.

Ставки на матч Аякс – Войводина

Войводина

Клуб никогда не выходил на первые роли ни в еще югославском, ни уже в сербском футболе. Старая дама максимум занимал второе место, причем это было давно, аж в 2009-м году. Разве что кубки выигрывались - в 2014-м и 2020-м, а в прошлом розыгрыше получилось пробиться в финал розыгрыша. Но, как неоднократно было и раньше, бело-красные уступили в решающем поединке. Это в сочетании с 4-м местом в Суперлиге 2023/2024 сделало тот футбольный год успешным. В итоге команда отправилась снова на международную арену. Но перед этим успела стартовать в новом сербском чемпионате. На поле Текстилац Оджаци они победили уверенно, 3:1. Но сейчас будет в разы более сильный и опытный противник, причем снова-таки играть предстоит в гостях.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют голландский гранд и старожил сербского футбола.

Прогноз

GGBET считает сербов, особенно на выезде, явным андердогом. Но им и терять особенно нечего - когда еще будет шанс сыграть в Амстердаме? Ставим на то, что тут оформят тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).