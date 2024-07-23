Лига чемпионов23 июля 2024, 23:11 |
7628
20
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Подопечные Шовковского уничтожили сербскую команду со счетом 6:2 в первом матче Q2
23 июля 2024, 23:11 |
7628
20
23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами Динамо и Партизан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.
После завершения встречи пресс-служба донецкого «Шахтера» под постом пресс-службы «Динамо» в Telegram оставила комментарий:
«👊 Туда их! 👏 С победой! ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 03:01 3
Медаль может завоевать 671
Футбол | 23 июля 2024, 08:27 6
Андрей Лунин покинет летом «Реал»
Футбол | 23.07.2024, 11:07
Футбол | 23.07.2024, 19:51
Футбол | 23.07.2024, 22:55
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Футбол єднає країну. Так було, так є, і так буде)
Показать Скрыть 5 ответов
Львовский Шахтер
Беспризорный шахтер
Динамо в іншій формі матч проти Партизану грало. На біса це лицемірство?😡😡😡😡😡😡
Показать Скрыть 12 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.07.2024, 01:07 1
22.07.2024, 22:59 7
22.07.2024, 07:02 5
22.07.2024, 11:07 2
22.07.2024, 20:01 51
22.07.2024, 07:47 4
22.07.2024, 16:29
23.07.2024, 07:02