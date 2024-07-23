В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами Динамо и Партизан.

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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи пресс-служба донецкого «Шахтера» под постом пресс-службы «Динамо» в Telegram оставила комментарий:

«👊 Туда их! 👏 С победой! ».