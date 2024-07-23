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Лига чемпионов
23 июля 2024, 23:11 |
7628
20

В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ

Подопечные Шовковского уничтожили сербскую команду со счетом 6:2 в первом матче Q2

23 июля 2024, 23:11 |
7628
20
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
ФК Динамо Киев

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами Динамо и Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи пресс-служба донецкого «Шахтера» под постом пресс-службы «Динамо» в Telegram оставила комментарий:

«👊 Туда их! 👏 С победой! ».

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Партизан Партизан Белград Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DaVinci
Футбол єднає країну. Так було, так є, і так буде)
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0
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Никита Ульянов
Львовский Шахтер
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-3
Golhrenshtanga
Беспризорный шахтер
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-4
_Quantum19_
Динамо в іншій формі матч проти Партизану грало. На біса це лицемірство?😡😡😡😡😡😡
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-10
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