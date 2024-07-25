Минус трое из-за карточек. Тренировка Украины U-19 перед игрой с Францией
Сине-желтые вели подготовку к полуфинальному матчу Евро-2024 U-19
25 июля юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г.р.) проведет полуфинальный поединок Евро-2024 U-19 против Франции U-19.
Матч Франция – Украина состоится в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк». Начало игры – в 21:00 по Киеву.
Украинская команда заняла второе место в группе А, сыграв вничью с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а в решающем поединке одолев Италию (3:2).
Сине-желтые получили пропуск на ЧМ-2025 U-20 в Чили и пробились в полуфинал, где сыграют с французами, ставшими лучшими в группе В.
Из-за дисквалификации (перебор желтых карточек) юношеской сборной Украины в этой игре не помогут Андрей Маткевич, Матвей Пономаренко и Даниил Ващенко.
ФОТО. Тренировка Украины U-19 перед игрой с Францией U-19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Однако Валерий Пересоляк решил, что команда примет участие в «турнире четырех»
Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх