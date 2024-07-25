Минус трое из-за карточек. Тренировка Украины U-19 перед игрой с Францией

25 июля юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г.р.) проведет полуфинальный поединок Евро-2024 U-19 против Франции U-19.

Матч Франция – Украина состоится в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк». Начало игры – в 21:00 по Киеву.

Украинская команда заняла второе место в группе А, сыграв вничью с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а в решающем поединке одолев Италию (3:2).

Сине-желтые получили пропуск на ЧМ-2025 U-20 в Чили и пробились в полуфинал, где сыграют с французами, ставшими лучшими в группе В.

Из-за дисквалификации (перебор желтых карточек) юношеской сборной Украины в этой игре не помогут Андрей Маткевич, Матвей Пономаренко и Даниил Ващенко.

ФОТО. Тренировка Украины U-19 перед игрой с Францией U-19