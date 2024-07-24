Франция с Анри разгромила США. Итоги дня футбольного турнира ОИ-2024
Голы у французов забили: Александр Ляказетт, Майкл Олисе, Лоик Баде
24 июля во Франции прошли матчи первого тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.
В вечернем матче Франция U-23 под руководством Тьерри Анри разгромила США U-23 (3:0).
Голы у французов забили: Александр Ляказетт, Майкл Олисе, Лоик Баде.
Сборная Украины U-23 неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).
Матчи 2-го тура футбольного турнира ОИ у мужчин пройдут 27 июля, Украина сыграет с Марокко.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 1-й тур, 24 июля
Группа A
- 18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2 (Ницца)
Голы: Диавара, 72 – Гарбетт, 25, Вейн, 76
- 22:00. Франция – США – 3:0 (Марсель)
Голы: Ляказетт, 61, Олисе, 69, Баде, 85
Группа B
- 16:00. Аргентина – Марокко – 1:2 (Сент-Этьен)
Голы: Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 пен)
- 20:00. Ирак – Украина – 2:1 (Лион)
Голы: Хуссейн, 57 (пен), Джассим, 75 – Рубчинський, 53
Группа С
- 16:00. Узбекистан – Испания – 1:2 (Париж)
Голы: Шомуродов, 45+3 (пен) – Пубиль, 29, Серхио Гомес, 62
- 18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0 (Нант)
Группа D
- 20:00. Япония – Парагвай – 5:0 (Бордо)
Голы: Мито, 19, 63, Ямамото, 69, Фудзио, 82, 87
- 22:00. Мали – Израиль – 1:1 (Париж)
Голы: Думба, 63 – Диалло, 57 (автогол)
Турнирные таблицы
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