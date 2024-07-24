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Футбол
24 июля 2024, 23:59 | Обновлено 25 июля 2024, 00:19
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Франция с Анри разгромила США. Итоги дня футбольного турнира ОИ-2024

Голы у французов забили: Александр Ляказетт, Майкл Олисе, Лоик Баде

24 июля 2024, 23:59 | Обновлено 25 июля 2024, 00:19
211
0
Франция с Анри разгромила США. Итоги дня футбольного турнира ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

24 июля во Франции прошли матчи первого тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.

В вечернем матче Франция U-23 под руководством Тьерри Анри разгромила США U-23 (3:0).

Голы у французов забили: Александр Ляказетт, Майкл Олисе, Лоик Баде.

Сборная Украины U-23 неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).

Матчи 2-го тура футбольного турнира ОИ у мужчин пройдут 27 июля, Украина сыграет с Марокко.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 1-й тур, 24 июля

Группа A

  • 18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2 (Ницца)

Голы: Диавара, 72 – Гарбетт, 25, Вейн, 76

  • 22:00. Франция – США – 3:0 (Марсель)

Голы: Ляказетт, 61, Олисе, 69, Баде, 85

Группа B

  • 16:00. Аргентина – Марокко – 1:2 (Сент-Этьен)

Голы: Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 пен)

  • 20:00. Ирак – Украина – 2:1 (Лион)

Голы: Хуссейн, 57 (пен), Джассим, 75 – Рубчинський, 53

Группа С

  • 16:00. Узбекистан – Испания – 1:2 (Париж)

Голы: Шомуродов, 45+3 (пен) – Пубиль, 29, Серхио Гомес, 62

  • 18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0 (Нант)

Группа D

  • 20:00. Япония – Парагвай – 5:0 (Бордо)

Голы: Мито, 19, 63, Ямамото, 69, Фудзио, 82, 87

  • 22:00. Мали – Израиль – 1:1 (Париж)

Голы: Думба, 63 – Диалло, 57 (автогол)

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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