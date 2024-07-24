Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Франция U-23 – США U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийский футбольный турнир
Франция U23
24.07.2024 22:00 - : -
США U23
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Футбол
24 июля 2024, 02:48 | Обновлено 24 июля 2024, 05:15
37
0

Франция U-23 – США U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 июля 2024, 02:48 | Обновлено 24 июля 2024, 05:15
37
0
Франция U-23 – США U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля на «Стад Велодром» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Франции встретится со сборной США. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция U-23

Команда остается достаточно темной лошадкой. Ведь она представляет страну-хозяйку Олимпиады, и, значит, была допущена к футбольному турниру автоматически. И проводила не отборочные, а контрольные поединки. Впрочем, очевидной базой, как и для других команд этого континента, стала сборная U-21, которая в прошлом году на чемпионате Европы выиграла свою группу с тремя победами, в том числе и над Италией, но уже в четвертьфинале сенсационно уступила украинцам 1:3. Но сейчас укрепили состав, в том числе опытным Ляказеттом. Да и список впечатляет, пусть даже ряд игроков с опытом игры за основную национальную команду, вне списка. Синие смотрелись хорошо в товарищеских поединках, но посмотрим, как будет уже на турнире.

Ставки на матч Франция U-23 – США U-23

США U-23

Сборная этой страны в различных возрастных группах в последнее время получала немало болезненных оплеух. Чего стоит Копа Америка, который провели на этот раз на стадионах Соединенных Штатов, и там Пулишич и компания ухитрились вообще не выйти в плей-офф из достаточно удобной группы. Ну, а на Олимпиаду звездно-полосатые отправились как победители молодежного (U-20) чемпионата КОНКАКАФ еще 2022-го года, на котором они в финале разгромили 6:0 Доминиканскую республику. Уже в нынешнем, олимпийском формате успехи куда скромнее, побед в 2023-2024 годах было явно меньше, чем поражений. Да и решение позвать из более взрослых ребят Циммермана, Майлса Робинсона и Михайловича удивляет - почему не тех, кто имеет банально больше опыта и играет в Европе, а не в клубах МЛС?

Статистика личных встреч

В этом формате между собой сборные не пересекались.

Прогноз

GGBET скептичен по поводу гостей из Северной Америки. Хозяева Олимпиады должны начинать выступления на турнире, обыгрывая их при наличии форы в виде -1 забитый гол (коэффициент - 1,666).

Прогноз Sport.ua
Франция U23
24 июля 2024 -
22:00
США U23
Фора Франции U-23 (-1) 1.66 Сделать ставку
По теме:
Мали U-23 – Израиль U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Ирак U-23 – Украина U-23
Япония U-23 – Парагвай U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
сборная Франции по футболу U-23 сборная США по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 16:00 20
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна

Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх

Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Футбол | 23 июля 2024, 22:57 125
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре

Команда Шовковского пропустила первой, но затем разобрала соперников на запчасти

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23.07.2024, 10:25
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
Футбол | 23.07.2024, 22:50
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
ВИДЕО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед стартом на ОИ
Олимпийские игры | 24.07.2024, 02:35
ВИДЕО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед стартом на ОИ
ВИДЕО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед стартом на ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
23.07.2024, 07:15 3
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 33
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 191
Футбол
Тедди Атлас назвал легендарного боксера, который был лучше Майка Тайсона
Тедди Атлас назвал легендарного боксера, который был лучше Майка Тайсона
23.07.2024, 07:02
Бокс
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 7
Футбол
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
23.07.2024, 03:01 3
Олимпийские игры
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем