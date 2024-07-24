Франция U23

24 июля на «Стад Велодром» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Франции встретится со сборной США. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция U-23

Команда остается достаточно темной лошадкой. Ведь она представляет страну-хозяйку Олимпиады, и, значит, была допущена к футбольному турниру автоматически. И проводила не отборочные, а контрольные поединки. Впрочем, очевидной базой, как и для других команд этого континента, стала сборная U-21, которая в прошлом году на чемпионате Европы выиграла свою группу с тремя победами, в том числе и над Италией, но уже в четвертьфинале сенсационно уступила украинцам 1:3. Но сейчас укрепили состав, в том числе опытным Ляказеттом. Да и список впечатляет, пусть даже ряд игроков с опытом игры за основную национальную команду, вне списка. Синие смотрелись хорошо в товарищеских поединках, но посмотрим, как будет уже на турнире.

Ставки на матч Франция U-23 – США U-23

США U-23

Сборная этой страны в различных возрастных группах в последнее время получала немало болезненных оплеух. Чего стоит Копа Америка, который провели на этот раз на стадионах Соединенных Штатов, и там Пулишич и компания ухитрились вообще не выйти в плей-офф из достаточно удобной группы. Ну, а на Олимпиаду звездно-полосатые отправились как победители молодежного (U-20) чемпионата КОНКАКАФ еще 2022-го года, на котором они в финале разгромили 6:0 Доминиканскую республику. Уже в нынешнем, олимпийском формате успехи куда скромнее, побед в 2023-2024 годах было явно меньше, чем поражений. Да и решение позвать из более взрослых ребят Циммермана, Майлса Робинсона и Михайловича удивляет - почему не тех, кто имеет банально больше опыта и играет в Европе, а не в клубах МЛС?

Статистика личных встреч

В этом формате между собой сборные не пересекались.

Прогноз

GGBET скептичен по поводу гостей из Северной Америки. Хозяева Олимпиады должны начинать выступления на турнире, обыгрывая их при наличии форы в виде -1 забитый гол (коэффициент - 1,666).