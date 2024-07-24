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Футбол
24 июля 2024, 15:22 | Обновлено 24 июля 2024, 17:01
4830
7

ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024

Подобная смена регламента уже была на Евро-2024

24 июля 2024, 15:22 | Обновлено 24 июля 2024, 17:01
4830
7
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА представила новые правила для команд-участниц футбольного турнира на Олимпиаде в Париже 2024.

Новый регламент ограничивает общение с судьями и дает право на разговор с рефери только капитанам.

Организация рекомендует внедрить эту практику на соревнованиях всех уровней, начиная с элитных турниров.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул значимость инициативы: «Футбол немыслим без арбитров. Обеспечение их защиты и уважения критично для будущего игры. Правило «только капитан» – ключевой шаг в сохранении духа футбола и поддержке тех, кто следит за соблюдением правил».

Пьерлуиджи Коллина, глава судейского комитета ФИФА, также поддержал нововведение: «Это значительный прогресс в повышении справедливости и уважения в футболе, при этом сохраняющий открытый диалог между судьей и командами. Опыт показывает, что меры по защите футбола эффективны».

Раннее подобное правило было введено на Евро-2024.

Мужской олимпийский футбольный турнир начнется уже сегодня, 24 июля.

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судейство судьи (арбитры) капитан чемпионат Германии по футболу правила футбола футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Алексей Тиньков Источник: ФИФА
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Комментарии 7
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potemkin78
а судья имеет право обращаться к игрокам? 
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+3
Умник
Ничего не понял, так это Олимпиада, при чем тут Фифа?
Футбол это олимпийский вид спорта но насколько известно не под эгидой фифа идут соревнования на Олимпиаде.
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+2
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C.Пеклов
Це не нововедення,це повертається старе ,забуте.
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0
Xvalenok03
Когда-то это было нормой.
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-1
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