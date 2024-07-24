ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
Подобная смена регламента уже была на Евро-2024
ФИФА представила новые правила для команд-участниц футбольного турнира на Олимпиаде в Париже 2024.
Новый регламент ограничивает общение с судьями и дает право на разговор с рефери только капитанам.
Организация рекомендует внедрить эту практику на соревнованиях всех уровней, начиная с элитных турниров.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул значимость инициативы: «Футбол немыслим без арбитров. Обеспечение их защиты и уважения критично для будущего игры. Правило «только капитан» – ключевой шаг в сохранении духа футбола и поддержке тех, кто следит за соблюдением правил».
Пьерлуиджи Коллина, глава судейского комитета ФИФА, также поддержал нововведение: «Это значительный прогресс в повышении справедливости и уважения в футболе, при этом сохраняющий открытый диалог между судьей и командами. Опыт показывает, что меры по защите футбола эффективны».
Раннее подобное правило было введено на Евро-2024.
Мужской олимпийский футбольный турнир начнется уже сегодня, 24 июля.
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