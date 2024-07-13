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Лига чемпионов
13 июля 2024, 02:29 |
221
0

Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?

Нововведение показало себя на Евро и со следующего сезона будет действовать в еврокубках и Германии

13 июля 2024, 02:29 |
221
0
Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?
Getty Images/Global Images Ukraine

С сезона 2024/25 в еврокубках и чемпионатах Германии только капитан команды сможет общаться с рефери. Об этом сообщает Bild.

Такое решение было принято после заседания Немецкого футбольного союза. Отмечается, что такое нововведение будет действовать не только в Бундеслиге, но и во всех немецких лигах.

Подобный формат общения футболистов с рефери успешно показал себя во время Евро-2024.

До конца четко не прописано, что делать, если капитан – вратарь. Однако на чемпионате Европы голкипер с капитанской повязкой должен был назначить ответственное лицо за общение с судьёй среди полевых игроков.

Правда, на Евро произошел инцидент, из-за которого боссы Бундеслиги сомневаются в правильности нововведения. Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил желтую карточку за то, что выбежал на поле из ворот и начал общаться с рефери, хотя до поединка ответственным был назначен другой игрок.

В Германии видят опасность дисквалификаций для вратарей за повторные нарушения.

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Даниил Агарков Источник: Bild
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