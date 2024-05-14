На Евро-2024 судьи будут объяснять решения VAR капитанам команд
Интересное нововведение от УЕФА
УЕФА собирается испытать во время Евро-2024 нововведение, связанное с судейством. Как сообщает The Athletic, арбитры матчей будут объяснять капитанам команд решения VAR. Цель данного нововведения – избежать длительных споров большого количества игроков с судьями.
Судьи будут объяснять решения капитанам, однако остальным игрокам команд будет запрещено приближаться к арбитрам и капитанам во время процесса. За нарушение этого запрета игроки будут получать желтые карточки.
В случае, если капитаном какой-либо из команд будет вратарь, эта сборная будет назначать одного из полевых игроков для общения с арбитром.
Напомним, ранее у польского арбитра Шимона Марциняка отобрали право обслуживать матч-открытие Евро-2024 из-за грубой ошибки в полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
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