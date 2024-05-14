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  4. На Евро-2024 судьи будут объяснять решения VAR капитанам команд
Чемпионат Европы
14 мая 2024, 15:07 |
107
1

На Евро-2024 судьи будут объяснять решения VAR капитанам команд

Интересное нововведение от УЕФА

14 мая 2024, 15:07 |
107
1
На Евро-2024 судьи будут объяснять решения VAR капитанам команд
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА собирается испытать во время Евро-2024 нововведение, связанное с судейством. Как сообщает The Athletic, арбитры матчей будут объяснять капитанам команд решения VAR. Цель данного нововведения – избежать длительных споров большого количества игроков с судьями.

Судьи будут объяснять решения капитанам, однако остальным игрокам команд будет запрещено приближаться к арбитрам и капитанам во время процесса. За нарушение этого запрета игроки будут получать желтые карточки.

В случае, если капитаном какой-либо из команд будет вратарь, эта сборная будет назначать одного из полевых игроков для общения с арбитром.

Напомним, ранее у польского арбитра Шимона Марциняка отобрали право обслуживать матч-открытие Евро-2024 из-за грубой ошибки в полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

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УЕФА VAR Евро-2024 судейство судьи (арбитры)
Олег Дидух Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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scorpio16
чому не можна відразу зробити як в NBA, рефері в екран каже, чому він пішов дивитися, а потім каже своє рішення. В NFL так само через мікрофон на весь стадіон оголошує своє рішення. Тут , почали використовувати відеоповтори, потім почалися запитання, а за що він призначив те і те і згадали що у арбістр є рот, яким може говорити .
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