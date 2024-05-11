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  4. Марциняку не дадут «открыть» Евро-2024 из-за ошибки в полуфинале ЛЧ
Чемпионат Европы
11 мая 2024, 09:34 |
1921
0

Марциняку не дадут «открыть» Евро-2024 из-за ошибки в полуфинале ЛЧ

В стартовом поединка турнира сыграют Германия и Шотландия

11 мая 2024, 09:34 |
1921
0
Марциняку не дадут «открыть» Евро-2024 из-за ошибки в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

Польский судья Шимон Марциняк не будет допущен к работе на матче открытия чемпионата Европы-2024 с участием сборной Германии из-за ошибки, допущенной в конце ответного полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (2:1). Об этом сообщает Daily Mail.

В компенсированное время Марциняк дал свисток до того, как защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт отправил второй мяч в сетку ворот мадридцев, посчитав, что в офсайд попал игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи. После окончания встречи это решение вызвало скандал.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытия Евро сыграют сборные Германии и Шотландии.

Ранее Марциняк судил финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции, а также финал Лиги чемпионов-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером».

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Евро-2024 Шимон Марциняк сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу дисквалификация Лига чемпионов Реал - Бавария
Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
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