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24 июля 2024, 05:55 | Обновлено 24 июля 2024, 06:21
2246
0

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19

25 июля в 21:00 пройдет поединок 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

24 июля 2024, 05:55 | Обновлено 24 июля 2024, 06:21
2246
0
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
УАФ

25 июля в 21:00 в матче 1/2 финала Евро-2024 U-19 сыграют сборные Франции U-19 и Украины U-19.

Команды встретятся на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда в группе A набрала 5 очков и заняла второе место. Подопечные Дмитрия Михайленко разошлись миром с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а в решающем матче переиграли Италию (3:2).

Сборная Франции заняла первое место в группе B (7 очков). Французы переиграли Турцию (2:1) и Данию (4:2), а затем с трудом спасли матч против команды Испании (2:2).

25 июля в 16:00 в Белфасте пройдет другой полуфинальный матч – между командами Италии и Испании.

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19

Видеотрансляция проводится на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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