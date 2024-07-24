Скандальный экс-вингер Шахтера близок к смене клуба
Тете вскоре может перейти из «Галатасарая» в «Панатинаикос»
Греческий «Панатинаикос» близок к тому, чтобы подписать вингера «Галатасарая» Тете, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
Источники из Турции утверждают, что между «Панатинаикосом» и «Галатасараем» уже есть полная договоренность по переходу Тете. Правда, пока не сообщается, идет речь о полноценном трансфере или же об аренде.
В ближайшее время Тете должен прибыть в Грецию, чтобы финализировать трансфер.
Напомним, Тете стал игроком «Галатасарая» летом минувшего года. Его переход в турецкой клуб из «Шахтера» был скандальным, так как футболист де-факто в одностороннем порядке расторг контракт с «горняками», сославшись на Annexe 7 ФИФА. С тех пор «Шахтер» пытается заставить турков заплатить компенсацию за переход Тете, и недавно получил положительный вердикт по жалобе в ФИФА, однако его сумма оказалась в целом весьма смехотворной, учитывая статус и реальную стоимость Тете на рынке.
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