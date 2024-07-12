ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна

Накануне вечером на официальном сайте «Галатасарая» появилась информация о том, что ФИФА вынесла решение по спору стамбульцев с «Шахтером», который подавал жалобу на чемпиона Турции в связи с переходом бразильца Тете.

Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск «Шахтера» и обязал «Галатасарай» и Тете выплатить «горнякам» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 2 389 776,24 евро.

«Галатасарай» и Тете будут нести солидарную ответственность за выплату данной суммы. Также турецкий клуб и бразильский футболист будут обязаны заплатить «горнякам» дополнительную компенсацию в размере 5% годовых, которые будут насчитываться вплоть до даты совершения платежа.

«Галатасарай» сообщил, что собирается обжаловать решение ФИФА по «делу Тете» в Спортивном арбитражном суде Лозанны, однако апелляцию туда стамбульский клуб еще не оформил.

Напомним, Тете перешел в «Галатасарай» летом минувшего года на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке за полгода до завершения его срока действия. На момент перехода оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляла 25 миллионов евро.

Недавно сообщалось, что «Галатасарай» хочет нынешним летом продать Тете, надеясь выручить от трансфера от 8 до 10 миллионов евро.