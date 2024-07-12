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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 10:06 |
2390
18

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна

Донецкий клуб получит в разы меньше, чем мог бы…

12 июля 2024, 10:06 |
2390
18
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ntv.com.tr. Тете

Накануне вечером на официальном сайте «Галатасарая» появилась информация о том, что ФИФА вынесла решение по спору стамбульцев с «Шахтером», который подавал жалобу на чемпиона Турции в связи с переходом бразильца Тете.

Совет по разрешению споров ФИФА частично удовлетворил иск «Шахтера» и обязал «Галатасарай» и Тете выплатить «горнякам» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 2 389 776,24 евро.

«Галатасарай» и Тете будут нести солидарную ответственность за выплату данной суммы. Также турецкий клуб и бразильский футболист будут обязаны заплатить «горнякам» дополнительную компенсацию в размере 5% годовых, которые будут насчитываться вплоть до даты совершения платежа.

«Галатасарай» сообщил, что собирается обжаловать решение ФИФА по «делу Тете» в Спортивном арбитражном суде Лозанны, однако апелляцию туда стамбульский клуб еще не оформил.

Напомним, Тете перешел в «Галатасарай» летом минувшего года на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Шахтером» в одностороннем порядке за полгода до завершения его срока действия. На момент перехода оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляла 25 миллионов евро.

Недавно сообщалось, что «Галатасарай» хочет нынешним летом продать Тете, надеясь выручить от трансфера от 8 до 10 миллионов евро.

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Тете Галатасарай трансферы УПЛ ФИФА суд судебный иск трансферы Шахтер Донецк Спортивный арбитражный суд (CAS)
Алексей Сливченко Источник: ФК Галатасарай
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turist86
"По-моєму, чувак, нас кинули"  (Кузьма Скрябін)
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+1
Remark
Рінат в мінусі не залишиться, скоро під час війни зістриге на простих українцях в рази більше на електроенергії, а ніж втратив на Тете.
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+1
Умник
Дякую Галатасараю що кинув гниду яка наварюється на єлектриці в країні де я живу.
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+1
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anacreon
Шахтарю треба їх десятиліттями таскати по судах. Подавати нескінечні апеляції. Хай їм ці рішення красти гравців в печінках сидять. І продавати в суди на тих, кому продали гравців. І з них тягнути. І на гравців.
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0
Alex T
А шо за сумма с потолка взята?) интересно если б это был европейский клуб такая ли была бы сумма 
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-1
Xvalenok03
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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-1
Дані Рохас
и что в итоге это дало Тете? Только -реп и руина карьеры
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-2
Romjkee
"смехотворна" пенсія в Україні і заробітна плата у більшості населення, а це нормальні гроші, звісно, за продаж Тете заробити можна було значно більше, але в даній ситуації радіти треба і цьому. Заголовок статті жахливий.
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-4
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