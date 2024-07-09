Галатасарай готовится продать Тете в Коринтианс за 8 млн евро

Руководство «Галатасарая» твердо нацелились в текущее трансферное окно избавиться от не сумевшего показать свои лучшие качества 24-летнего вингера Тете.

В услугах футболиста заинтересован «Коринтианс», который уже начал переговоры по футболисту, а тот не прочь вернуться в Бразилию.

«Галатасарай» готов отпустить Тете за 8 миллионов евро.

В турецкий клуб бразилец перешел минувшим летом, предварительно расторгнув контракт с «Шахтером», из-за чего «горняки» теперь спорят как с игроком, так и с «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что 11 июля ФИФА должна объявить вердикт по «делу Тете».