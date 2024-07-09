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  4. Галатасарай готовится продать Тете в Коринтианс за 8 млн евро
Турция
09 июля 2024, 19:36 |
202
1

Галатасарай готовится продать Тете в Коринтианс за 8 млн евро

Скоро турецкий клуб должен узнать вердикт ФИФА по делу бразильца, которое инициировал «Шахтер»

09 июля 2024, 19:36 |
202
1
Галатасарай готовится продать Тете в Коринтианс за 8 млн евро
instagram.com/furacaotete

Руководство «Галатасарая» твердо нацелились в текущее трансферное окно избавиться от не сумевшего показать свои лучшие качества 24-летнего вингера Тете.

В услугах футболиста заинтересован «Коринтианс», который уже начал переговоры по футболисту, а тот не прочь вернуться в Бразилию.

«Галатасарай» готов отпустить Тете за 8 миллионов евро.

В турецкий клуб бразилец перешел минувшим летом, предварительно расторгнув контракт с «Шахтером», из-за чего «горняки» теперь спорят как с игроком, так и с «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что 11 июля ФИФА должна объявить вердикт по «делу Тете».

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Тете Галатасарай трансферы Коринтианс
Алексей Сливченко Источник: A Spor
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Комментарии 1
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FunnyCat_____
уууу ну все, шахтер теперь Коринтианс как засудит, как засудит....только с Тотнхемом закончит  
Капец будет всем, Зинченко и Сити не дадут соврать!
пусть готовят все по 8 к евро, как было в деле с Зиной
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