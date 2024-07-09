Галатасарай готовится продать Тете в Коринтианс за 8 млн евро
Скоро турецкий клуб должен узнать вердикт ФИФА по делу бразильца, которое инициировал «Шахтер»
Руководство «Галатасарая» твердо нацелились в текущее трансферное окно избавиться от не сумевшего показать свои лучшие качества 24-летнего вингера Тете.
В услугах футболиста заинтересован «Коринтианс», который уже начал переговоры по футболисту, а тот не прочь вернуться в Бразилию.
«Галатасарай» готов отпустить Тете за 8 миллионов евро.
В турецкий клуб бразилец перешел минувшим летом, предварительно расторгнув контракт с «Шахтером», из-за чего «горняки» теперь спорят как с игроком, так и с «Галатасараем».
Ранее сообщалось, что 11 июля ФИФА должна объявить вердикт по «делу Тете».
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