Партизан на коленях, Ворскла снесет стадион, Довбик сменит клуб в Ла Лиге

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 июля.

1. Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре

Команда Шовковского пропустила первой, но затем разобрала соперников на запчасти

2. ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде

Наставник «Динамо» оценил разгром над «Партизаном»

3. Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ

4. Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша

23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

5. Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта

Осталось дождаться официальное заявление

6. Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити

На Кайки также претендует роттердамская «Спарта»

7. ОФИЦИАЛЬНО. Бордо с Игнатенко понижен в третий дивизион Франции за долги

У клуба серьезные финансовые проблемы

8. Ворскла хочет снести свой стадион в Полтаве

Бело-зеленые намерены построить новую компактную арену

9. Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн

Андрей Лунин может стать игроком английского клуба

10. В Эвертоне неспокойно. Придется ли продавать лидеров, включая Миколенко

Даже в английской Премьер-лиге у клубов бывают серьезные финансовые проблемы