Партизан на коленях, Ворскла снесет стадион, Довбик сменит клуб в Ла Лиге
Главные новости за 23 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 июля.
1. Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Команда Шовковского пропустила первой, но затем разобрала соперников на запчасти
2. ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
Наставник «Динамо» оценил разгром над «Партизаном»
3. Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ
4. Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша
23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
5. Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Осталось дождаться официальное заявление
6. Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
На Кайки также претендует роттердамская «Спарта»
7. ОФИЦИАЛЬНО. Бордо с Игнатенко понижен в третий дивизион Франции за долги
У клуба серьезные финансовые проблемы
8. Ворскла хочет снести свой стадион в Полтаве
Бело-зеленые намерены построить новую компактную арену
9. Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Андрей Лунин может стать игроком английского клуба
10. В Эвертоне неспокойно. Придется ли продавать лидеров, включая Миколенко
Даже в английской Премьер-лиге у клубов бывают серьезные финансовые проблемы
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