Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта

По информации журналиста Николо Скиры, сделка по переходу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Атлетико» полностью закрыта.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что нападающий получил контракт до середины 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро (35 миллионов + 5 миллионов бонусы).

27-летний Довбик перебрался в «Жирону» год назад и сразу стал ведущим игроком команды. В первом сезоне Ла Лиги забил 24 гола, что позволило стать лучшим бомбардиром чемпионата.

🔜 Done Deal and confirmed! Artem #Dovbyk to #AtleticoMadrid from #Girona. Contract until 2029 with the option for 2030. #transfers https://t.co/GGDYJuUvlE