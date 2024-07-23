Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Осталось дождаться официальное заявление
По информации журналиста Николо Скиры, сделка по переходу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Атлетико» полностью закрыта.
Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Сообщается, что нападающий получил контракт до середины 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро (35 миллионов + 5 миллионов бонусы).
27-летний Довбик перебрался в «Жирону» год назад и сразу стал ведущим игроком команды. В первом сезоне Ла Лиги забил 24 гола, что позволило стать лучшим бомбардиром чемпионата.
🔜 Done Deal and confirmed! Artem #Dovbyk to #AtleticoMadrid from #Girona. Contract until 2029 with the option for 2030. #transfers https://t.co/GGDYJuUvlE— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»
«Вилланы» привлекли Оззи Осборна и Гизера Батлера