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Испания
23 июля 2024, 18:54 | Обновлено 23 июля 2024, 19:09
2062
4

Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта

Осталось дождаться официальное заявление

23 июля 2024, 18:54 | Обновлено 23 июля 2024, 19:09
2062
4
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации журналиста Николо Скиры, сделка по переходу форварда сборной Украины Артема Довбика из «Жироны» в «Атлетико» полностью закрыта.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что нападающий получил контракт до середины 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро (35 миллионов + 5 миллионов бонусы).

27-летний Довбик перебрался в «Жирону» год назад и сразу стал ведущим игроком команды. В первом сезоне Ла Лиги забил 24 гола, что позволило стать лучшим бомбардиром чемпионата.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Это уже не похоже на слухи и желтую прессу
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+1
ТвояМамка
Будем посмотреть что из этого выйдет 
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+1
Saar
😢😢
Ответить
+1
Kh75
будет дублером Гризманна лавочку греть
Ответить
0
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