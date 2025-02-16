Могут быть новички из УПЛ. Эпицентр продолжит искать усиление

Как стало известно Sport.ua, лидеры Первой лиги, футболисты «Эпицентра», 17 февраля начнут второй этап подготовки к весенней части сезона.

По имеющейся информации, те потенциальные новички, которые были на просмотре, не впечатлили тренерский штаб, и поиск квалифицированных новобранцев будет продолжаться. Не исключено, что в расположении «Эпицентра» появятся футболисты, которые не подошли клубам УПЛ, которые возвращаются с зарубежных сборов.

В последнем победном спарринге с любительским ФК «Лесное» не смогли принять участия из-за повреждения защитник Степан Григоращук и опорный полузащитник Андрей Липовуз, но на следующей неделе они уже должны вернуться в общую группу.

Сейчас футболисты «Эпицентра», которые не скрывают своего желания повыситься в классе, лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников прокомментировал ситуацию с трансферным баном для «Металлиста».