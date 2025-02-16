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Украина. Первая лига
16 февраля 2025, 13:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:14
480
1

Могут быть новички из УПЛ. Эпицентр продолжит искать усиление

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16 февраля 2025, 13:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:14
480
1
Могут быть новички из УПЛ. Эпицентр продолжит искать усиление
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, лидеры Первой лиги, футболисты «Эпицентра», 17 февраля начнут второй этап подготовки к весенней части сезона.

По имеющейся информации, те потенциальные новички, которые были на просмотре, не впечатлили тренерский штаб, и поиск квалифицированных новобранцев будет продолжаться. Не исключено, что в расположении «Эпицентра» появятся футболисты, которые не подошли клубам УПЛ, которые возвращаются с зарубежных сборов.

В последнем победном спарринге с любительским ФК «Лесное» не смогли принять участия из-за повреждения защитник Степан Григоращук и опорный полузащитник Андрей Липовуз, но на следующей неделе они уже должны вернуться в общую группу.

Сейчас футболисты «Эпицентра», которые не скрывают своего желания повыситься в классе, лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников прокомментировал ситуацию с трансферным баном для «Металлиста».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Якщо Епіцентр хоче вийти в УПЛ, то підсилюватись треба. До того ж Металіст 1925 дуже активний на трансферному ринку. Тож боротьба за підвищення має бути цікавою
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