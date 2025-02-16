Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок следом за сестрой покинула большой турнир в ОАЭ
WTA
16 февраля 2025, 15:27 |
231
3

Людмила Киченок следом за сестрой покинула большой турнир в ОАЭ

Украинка и София Кенин в двух сетах уступили паре Кристина Младенович / Чжан Шуай

16 февраля 2025, 15:27 |
231
3
Людмила Киченок следом за сестрой покинула большой турнир в ОАЭ
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) за 52 минуты.

WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 1:6, 2:6

Это была первая встреча тандемов.

Киченок и Кенин провели второй совместный турнир. Неделей ранее на тысячнике в Дохе они также проиграли в 1-м раунде.

Следующими соперницами Младенович и Чжан Шуай будут Маккартни Кесслер и Клара Таусон.

Ранее соревнования в ОАЭ покинула и сестра Людмилы Надежда, которая с Лейлой Фернандес уступила паре Пейтон Стернс / Лулу Сан.

По теме:
ВИДЕО. Пожала ли Киченок руку Младенович в Дубае? На Aus Open была ссора
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Л. Киченок / Кенин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Людмила Киченок София Кенин Кристина Младенович Чжан Шуай WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15 февраля 2025, 19:42 13
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса

Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде

Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Баскетбол | 16.02.2025, 11:38
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16.02.2025, 08:21
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Ястремская успешно стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Дубае
Теннис | 16.02.2025, 12:29
Ястремская успешно стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Дубае
Ястремская успешно стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Дубае
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Грали б вже потихесеньку разом в парі. А то ні собі ні людям.
Ответить
+2
Muskrat2
Ганьба. Потиснула руку Младенович? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
14.02.2025, 14:11 13
Футбол
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 6
Бокс
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 17
Футбол
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 69
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем