Людмила Киченок следом за сестрой покинула большой турнир в ОАЭ
Украинка и София Кенин в двух сетах уступили паре Кристина Младенович / Чжан Шуай
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) за 52 минуты.
WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 1:6, 2:6
Это была первая встреча тандемов.
Киченок и Кенин провели второй совместный турнир. Неделей ранее на тысячнике в Дохе они также проиграли в 1-м раунде.
Следующими соперницами Младенович и Чжан Шуай будут Маккартни Кесслер и Клара Таусон.
Ранее соревнования в ОАЭ покинула и сестра Людмилы Надежда, которая с Лейлой Фернандес уступила паре Пейтон Стернс / Лулу Сан.
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