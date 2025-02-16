Людмила Киченок следом за сестрой покинула большой турнир в ОАЭ

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) за 52 минуты.

WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 1:6, 2:6

Это была первая встреча тандемов.

Киченок и Кенин провели второй совместный турнир. Неделей ранее на тысячнике в Дохе они также проиграли в 1-м раунде.

Следующими соперницами Младенович и Чжан Шуай будут Маккартни Кесслер и Клара Таусон.

Ранее соревнования в ОАЭ покинула и сестра Людмилы Надежда, которая с Лейлой Фернандес уступила паре Пейтон Стернс / Лулу Сан.