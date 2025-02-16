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  4. Ливерпуль принимает Вулверхэмптон. Тренеры объявили стартовые составы
Англия
16 февраля 2025, 15:18 |
236
0

Ливерпуль принимает Вулверхэмптон. Тренеры объявили стартовые составы

Команды встречаются в 25-м туре АПЛ

16 февраля 2025, 15:18 |
236
0
Ливерпуль принимает Вулверхэмптон. Тренеры объявили стартовые составы
Liverpool FC. Енфилд

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 57 очков. Зато «Вулверхэмптон» находится в сложном положении - команда занимает 17-е место, всего в шаге от зоны вылета, с 19 очками.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Диас, Диогу Жота

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Агбаду, Тоти, Семеду, Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури, Сарабия, Кунья, Гуэдеш

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Ливерпуль Вулверхэмптон стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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