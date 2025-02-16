Ливерпуль принимает Вулверхэмптон. Тренеры объявили стартовые составы

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 57 очков. Зато «Вулверхэмптон» находится в сложном положении - команда занимает 17-е место, всего в шаге от зоны вылета, с 19 очками.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Диас, Диогу Жота

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Агбаду, Тоти, Семеду, Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури, Сарабия, Кунья, Гуэдеш