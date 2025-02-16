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Молодежные турниры
16 февраля 2025, 15:55 |
274
0

Украина U-17 – Греция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 16:00 товарищеский матч юношеских сборных

16 февраля 2025, 15:55 |
274
0
Украина U-17 – Греция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

16 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 в Хорватии проводит товарищеский поединок против команды Греции U-17.

С 9 по 18 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.), готовясь ко второму раунду отбора Евро-2025 U-17, проводит учебно-тренировочные сборы в Хорватии.

Сине-желтые 13 февраля сыграли вничью товарищеский поединок с Турцией U-17 (1:1). Гол для украинской команды с пенальти забил Максим Кучерявый, а соперники сравняли счет на 90+3 минуте.

Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером команды является Александр Сытник.

Украина U-17 – Греция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую видеотрансляцию проводит официальный YouTube-канал УАФ.

Анонс матча и стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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