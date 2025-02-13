Пропустили на 90+3 минуте. Украина U-17 упустила победу над Турцией U-17

13 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 провела в Хорватии товарищеский поединок против команды Турции U-17.

С 9 по 18 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.), готовясь ко второму раунду отбора Евро-2025 U-17, проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии.

В матче с командой Турции украинская команда упустила победу на последних секундах. Максим Кучерявый открыл счет с пенальти на 64-й минуте, но турецкой команда удалось сравнять счет на 90+3 минуте (1:1).

Сине-желтые сыграют еще один спарринг – c Грецией U-17 (16 февраля). Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером команды является Александр Сытник, для которого матч с Турцией был дебютным на посту наставника сине-желтых.

Товарищеский матч. Хорватия, 13 февраля 2024

Турция U-17 – Украина U-17 – 1:1

Голы: Хасан Эге Акдоган, 90+3 – Максим Кучерявый, 64 (пен)

Украина (1-й тайм): Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, А. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин.

Украина (2-й тайм): Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам (Гололобов, 83), Нивинський, Кучерявый, Соломон, Гамзик.

Удаление: Онищук, 34 (Украина).

Видеозапись матча

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