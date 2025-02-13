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Молодежные турниры
13 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:06
481
0

Турция U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 16:00 товарищеский матч юношеских сборных

13 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 13 февраля 2025, 16:06
481
0
Турция U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

13 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 проводит товарищеский поединок против команды Турции U-17.

С 9 по 18 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.), готовясь ко второму раунду отбора Евро-2025 U-17, проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии.

Сине-желтые сыграют два товарищеских поединка – с Турцией U-17 (13 февраля) и Грецией U-17 (16 февраля) Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером команды является Александр Сытник.

Турция U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую видеотрансляцию проводит официальный YouTube канал УАФ.

Анонс матчу та стартові склади

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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