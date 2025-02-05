Назван состав сборной Украины U-17 на контрольные матчи в Хорватии

С 9 по 18 февраля сборная Украины U-17 в рамках подготовки ко второму раунду отбора Евро-2025 будет проводить учебно-тренировочный сбор в Хорватии.

Возглавит делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Унаи Мельгоса, а главным тренером будет Александр Сытник.

Сине-желтые на собрании сыграют два товарищеских поединка с Турцией (13 февраля) и Грецией (16 февраля).

Состав сборной Украины U-17 на контрольные матчи:

Вратари: Игорь Костенко («Бенфика», Португалия), Егор Крапивин («Эспаньол», Испания), Федор Ткаченко («Бетис», Испания).

Защитники: Дмитрий Коновалов («Динамо» Киев), Тимофей Нивинский (ЛНЗ Черкассы), Егор Онищук, Иван Вергун (оба – «Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Артем Мурадян («Боруссия» М, Германия), Никита Мельник («Имолезе», Италия), Александр Ткаченко («Вердер», Германия), Назар Хливнюк («Фортуна» Д, Германия).

Полузащитники: Артем Корж («Полесье» Житомир), Артем Зубрий («Шахтер» Донецк), Мухаммад Джурабаев («Рух» Львов), Адам Гурам, Илья Кутья (оба — «Гайдук», Хорватия), Арсений Шишкевич («Риу Аве», Португалия), Андрей Гамзик («Байер», Германия).

Нападающие: Дмитрий Зудин («Гайдук», Хорватия), Илья Меньшиков («Аустрия», Австрия), Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Максим Гололобов («Байер», Германия).