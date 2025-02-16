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WTA
16 февраля 2025, 04:53 |
43
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/32 финала начнется 16 февраля в 16:30 по Киеву

16 февраля 2025, 04:53 |
43
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

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16 февраля, в рамках первого круга турнира в Дубае свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 22) и Анна Калинская (WTA 18). Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Одна из лучших украинских теннисисток продолжает свои выступления на высоком уровне, хотя у нее не все получается. Свитолина в этом году сыграла на трех турнирах, лучше всего она выступила на Aus Open, где смогла дойти до четвертьфинала, а там в трех сетах уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

В Линце спортсменка проиграла свой стартовый матч, а в Дохе прошла сильную Маркету Вондроушову, хоть и отдала под ноль первую партию – 0:6, 6:2, 7:5. Уже в следующем матче было поражение от пятой ракетки мира, американки Джессики Пегулы – 3:6, 6:7.

Если брать в целом, Свитолина показывает теннис солидного уровня в этом году. Она одержала 5 побед в 8 встречах, уступая в основном сильным соперницам. Украинке 30 лет, хотя записывать ее к числу ветеранов еще рано. Она опытная теннисистка, которая знает, как использовать свои сильные стороны. Когда Элина в оптимальной физической форме, она способна достать почти любой мяч, в обороне она очень хороша.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Анна Калинская

Не лучшим образом начался сезон для «нейтралки» Калинской, она проиграла свои стартовые матчи в Аделаиде и Брисбене. Спортсменка должна была сыграть на Aus Open, но в последний момент снялась с турнира из-за вирусного заболевания.

Теннисистка решила сыграть на не самом сильном турнире в Сингапуре, где она уступила американке Энн Ли. При 6:7, 0:1 Калинская отказалась продолжать борьбу. Мало кто это заметил, но «нейтралка» играла в Дохе, где сразу же уступила испанке со второй сотни Кристине Букше – 7:6, 5:7, 4:6.

Калинская явно не в форме, видимо, не все в порядке и со здоровьем. Недавно стало известно о дисквалификации на три месяца Янника Синнера, первой ракетки мира среди мужчин и бойфренда спортсменки. Конечно, такая неприятная история заденет и теннисистку, не думать о таких вещах на турнирах будет сложно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Калинская

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году на грунтовом турнире в Риме, тогда Свитолина одержала победу в двух сетах – 6:3, 6:3.

Прогноз на матч

Хоть украинка чуть ниже в рейтинге, именно ее считают фаворитом на бумаге, что выглядит логично с точки зрения формы теннисисток.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,43, успех Калинской – 2,66. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, что ставка на победу украинки с форой -3,5 гейма за 1,82 выглядит логично. На фоне проблем бойфренда Синнера, у Калинской может быть не лучший настрой.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
16.02.2025 -
16:30
Анна Калинская
Фора Свитрлиной (-3.5) 1.82 Сделать ставку
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Элина Свитолина Анна Калинская WTA Дубай прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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