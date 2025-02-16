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  4. ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 15:50 |
2237
13

ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами

Анастасия Конопля поделилась результатами посещения тренировочного зала

16 февраля 2025, 15:50 |
2237
13
ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами
Instagram. Ефим и Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена правого защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефима Конопли, в своем Instagram продемонстрировала результаты работы в тренажерном зале.

Сначала блондинка опубликовала фото своего отражения в зеркале, которое было сделано со спины, а позже сняла видео примерно такого же содержания с подписью:

«Сколько работы проделано... Лучше промолчу)».

Ранее Анастасия Конопля поделилась впечатлениями от путешествий за границу, где ее «буллят за сделанную попу».

ФОТО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 13
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Yeger
Та роботи ще непочатий край. А як Конопля не зможе - весь Шахтар допоможе.
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+5
Jeka23
Трудівниця ))
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+4
Евгений Иванович
Воно ще й по кацапські пише🤦‍♂️
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
У МАЕЙ ДУРА ЧКИ АК228 ПУКАНЧИК НЕ ХУЖЭ
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Аж спортивки зажувало
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+1
Lulinnha
Ну так представить можно сколько отрабатывать этой жопе приходится каждую ночь... 
Ответить
+1
Gargantua81
правильно делает, что лицом не хвастает
Ответить
+1
Bernard6-9
Почитать бы ей комменты, эхх
Ответить
0
vm1967
Тобто практикує анал?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
"попрацюємо" в ліжку кралечко
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0
Показать Скрыть 1 ответ
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