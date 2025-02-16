ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами

Анастасия Конопля, жена правого защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефима Конопли, в своем Instagram продемонстрировала результаты работы в тренажерном зале.

Сначала блондинка опубликовала фото своего отражения в зеркале, которое было сделано со спины, а позже сняла видео примерно такого же содержания с подписью:

«Сколько работы проделано... Лучше промолчу)».

Ранее Анастасия Конопля поделилась впечатлениями от путешествий за границу, где ее «буллят за сделанную попу».

ФОТО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами