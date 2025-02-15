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  4. Дарья Снигур – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
15 февраля 2025, 16:05 |
239
0

Дарья Снигур – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF W75 в Альтенкирхене 16 февраля

15 февраля 2025, 16:05 |
239
0
Дарья Снигур – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

16 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

В финале украинка сыграет против Юлии Авдеевой (WTA 248). Поединок пройдет на центральном корте и ориентировочно начнется в 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Дарья проведет 17-й финал на уровне ITF и поборется за 11-й трофей.

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Дарья Снигур смотреть онлайн ITF Альтенкирхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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