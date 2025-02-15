Дарья Снигур – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

В финале украинка сыграет против Юлии Авдеевой (WTA 248). Поединок пройдет на центральном корте и ориентировочно начнется в 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Дарья проведет 17-й финал на уровне ITF и поборется за 11-й трофей.

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