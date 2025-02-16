Турция U-17 – Украина U17 – 1:1. Как забил Кучерявый. Видео голов и обзор

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора провела товарищеский матч с Турцией U-17.

С 9 февраля юношеская сборная Украины U-17, готовясь ко второму раунду отбора Евро-2025, проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии, который завершится 18 февраля. Сине-желтые запланировали два товарищеских поединка. Возглавляет делегацию куратор молодежного и юношеского направления работы сборных Уная Мельгоса, а главным тренером является Александр Сытник.

13 февраля сине-желтая команда встречалась с командой Турции. В первые полчаса поединка у украинцев было преимущество, можно вспомнить удары Шишкевича и Коржа. На 34-й минуте прямую красную карточку получил Онищук, после чего турки не использовали несколько моментов.

На второй тайм Александр Сытник полностью сменил состав сборной Украины, правда, играть сине-желтым пришлось вдесятером. Впрочем, ребята сумели забить – на 64-й минуте Кучерявый реализовал пенальти, который сам заработал. После этого украинцы не только сосредоточились на игре в защите, но и провели несколько неплохих атак, в частности, можно вспомнить опасные удары Гамзика. В компенсированное арбитром время турки сумели вырвать ничью – 1:1.

Следующий товарищеский матч украинские юноши проведут 16 февраля против Греции, начало – в 16:00 по Киеву.

Товарищеский матч. Хорватия, 13 февраля

Турция U-17 – Украина U-17 – 1:1 (0:0)

Голы: Акдоган, 90+3 – Кудрявый, 64 (пен)

Турция: Дадюк, Муратоглу, Йортач (Кахраман, 46), Ильчин (Акдоган, 56), Садки (Янчел, 56), Динчер, Ибик (Айилдиз, 64), Дилерим (Эртем, 56), Кек (Чакшаккая, 64), Демир (Атыш, 85), Торуногуллари (Озджан, 64).

Украина (1-й тайм): Крапивин, Залипка, Хливнюк, Онищук, Мельник, А. Ткаченко, Джурабаев, Корж, Зубрий, Шишкевич, Зудин.

Украина (2-й тайм): Костенко, Мурадян, Коновалов, Вергун, Кутья, Гурам (Гололобов, 83), Нивинский, Кудрявый, Соломон, Гамзик.

Удаление: Онищук, 34 (Украина)

Видеообзор матча

Видеозапись матча