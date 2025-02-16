16 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница София Кенин в двух сетах проиграли тандему Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) в 1-м раунде парного разряда на турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

После завершения встречи Людмила пожала руку Кристине, с которой недавно у нее была ссора.

На Australian Open украинка вместе с Чжань Хаоцин уступила Младенович и Чжань в 1/8 финала Aus Open. Людмила не стала протягивать руку Кристине после окончания матча. Вначале причина такого решения от представительницы Украины было непонятным, но после Людмила в социальных сетях прояснила ситуацию, заявив, что Младенович ей угрожала во время поединка.

Людмила даже отправила официальную жалобу в WTA, но, судя по всему, разногласия между Киченок и Младенович улажены.

ВИДЕО. Пожала ли Киченок руку Младенович в Дубае? На Aus Open была ссора