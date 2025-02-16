ВИДЕО. Пожала ли Киченок руку Младенович в Дубае? На Aus Open была ссора
16 февраля Людмила с напарницей Софией Кенин проиграла Кристине и Чжан Шуай в ОАЭ
16 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница София Кенин в двух сетах проиграли тандему Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) в 1-м раунде парного разряда на турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
После завершения встречи Людмила пожала руку Кристине, с которой недавно у нее была ссора.
На Australian Open украинка вместе с Чжань Хаоцин уступила Младенович и Чжань в 1/8 финала Aus Open. Людмила не стала протягивать руку Кристине после окончания матча. Вначале причина такого решения от представительницы Украины было непонятным, но после Людмила в социальных сетях прояснила ситуацию, заявив, что Младенович ей угрожала во время поединка.
Людмила даже отправила официальную жалобу в WTA, но, судя по всему, разногласия между Киченок и Младенович улажены.
ВИДЕО. Пожала ли Киченок руку Младенович в Дубае? На Aus Open была ссора
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