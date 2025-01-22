Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице

20 января украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде вместе с Чжань Хаоцин, проиграв в 1/4 финала Кристине Младенович и Чжан Шуай.

После завершения встречи произошло что-то странное. Киченок и Младенович не пожали друг другу руки. Судя по видео, именно Людмила отказалась благодарить Кристину за игру, сделав соответствующий жест.

Изначально не было объяснений от Людмилы, почему она якобы проявила неуважение. Но вскоре украинка разъяснила:

«Публично меня обвинили в неспортивном поведении. Я хочу высказать свою точку зрения. Я получила очень прямую угрозу от своей соперницы во время матча после того, как нечаянно попала в нее мячом. Ответом на мои многочисленные извинения была фраза: «Ты берегись в следующий раз». Я не считаю нужным демонстрировать уважение из-за рукопожатия в конце матча с людьми, использующими словесные угрозы. Точка».

Также Людмила написала следующее:

1. Нарушение спортивного поведения:

Устные угрозы на теннисном корте противоречат принципам спортивного поведения. Теннис – это игра, которая поощряет уважение к соперникам, официальным лицам и целостности спорта. Угрозы создают враждебную обстановку, подрывая дух честной игры и товарищества. 2. Психологическое воздействие:

Устные угрозы могут оказывать значительное психологическое воздействие на игроков. Теннис требует умственной сосредоточенности и концентрации, а угрозы могут нарушить способность игрока играть наилучшим образом. Это может вызвать страх, беспокойство и стресс, что скажется на его общей результативности и удовольствии от игры. 3. Ухудшение теннисного сообщества:

Устные угрозы способствуют созданию негативной атмосферы в теннисном сообществе. Такое поведение может отпугнуть новых игроков от участия и запятнать репутацию спорта.