ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
Странное решение от Киченок – Людмила не поблагодарила Младенович за игру
20 января украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде вместе с Чжань Хаоцин, проиграв в 1/4 финала Кристине Младенович и Чжан Шуай.
После завершения встречи произошло что-то странное. Киченок и Младенович не пожали друг другу руки. Судя по видео, именно Людмиле отказалась благодарить Кристину за игру, сделав соответствующий жест.
Какая именно причина такое решение – неизвестно. Младенович во флеш-интервью сказала следующее:
«Мне не понравилось их поведение во время моей подачи. Я разозлилась и подумала: «Хорошо, если так начинается матч, значит, надо действовать более решительно». Это меня пробудило, и мы с партнершей смогли найти решение и улучшить уровень нашей игры».
Младенович имеет сербские корни. В заявлениях относительно войны Украине она не была замечена.
ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
J'avais loupé ça dis donc 😱😱— WTAntho (@WTAntho) January 22, 2025
Lyudmyla Kichenok🇺🇦 qui refuse de serrer la main de Kristina Mladenovic🇫🇷 pic.twitter.com/XOTKLoPP4C
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