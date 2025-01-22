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  4. ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
Australian Open
22 января 2025, 03:24 |
488
0

ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open

Странное решение от Киченок – Людмила не поблагодарила Младенович за игру

22 января 2025, 03:24 |
488
0
ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open

20 января украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде вместе с Чжань Хаоцин, проиграв в 1/4 финала Кристине Младенович и Чжан Шуай.

После завершения встречи произошло что-то странное. Киченок и Младенович не пожали друг другу руки. Судя по видео, именно Людмиле отказалась благодарить Кристину за игру, сделав соответствующий жест.

Какая именно причина такое решение – неизвестно. Младенович во флеш-интервью сказала следующее:

«Мне не понравилось их поведение во время моей подачи. Я разозлилась и подумала: «Хорошо, если так начинается матч, значит, надо действовать более решительно». Это меня пробудило, и мы с партнершей смогли найти решение и улучшить уровень нашей игры».

Младенович имеет сербские корни. В заявлениях относительно войны Украине она не была замечена.

ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open

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Людмила Киченок Кристина Младенович видео рукопожатие Australian Open 2025 Чжань Хаоцин Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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