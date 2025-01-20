Людмила Киченок на стадии 1/8 финала выбыла из парного разряда Aus Open
Украинка в дуэте с Чжань Хаоцин уступила Кристине Младенович и Чжан Шуай
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Australian Open 2025.
В 1/8 финала украинка с напарницей Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) играла против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).
Оба сета завершились в пользу французско-китайского дуэта: 7:6 (7:3), 6:2.
Это была первая встреча этих пар. Игра длилась 1 час 43 минуты.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США, сеяных под 1-м номером.
Australian Open 2025. Женщины, пары. 1/8 финала
Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) [9] – Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) / Людмила Киченок (Украина) [5] – 7:6 (7:3), 6:2
Ранее в эту же ночь выбыла из соревнований и Надежда Киченок, сестра Людмилы.
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