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WTA
20 января 2025, 06:17 | Обновлено 20 января 2025, 06:24
13
0

Людмила Киченок на стадии 1/8 финала выбыла из парного разряда Aus Open

Украинка в дуэте с Чжань Хаоцин уступила Кристине Младенович и Чжан Шуай

20 января 2025, 06:17 | Обновлено 20 января 2025, 06:24
13
0
Людмила Киченок на стадии 1/8 финала выбыла из парного разряда Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Чжань Хаоцин

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Australian Open 2025.

В 1/8 финала украинка с напарницей Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) играла против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Оба сета завершились в пользу французско-китайского дуэта: 7:6 (7:3), 6:2.

Это была первая встреча этих пар. Игра длилась 1 час 43 минуты.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США, сеяных под 1-м номером.

Australian Open 2025. Женщины, пары. 1/8 финала

Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) [9] – Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) / Людмила Киченок (Украина) [5] – 7:6 (7:3), 6:2

Ранее в эту же ночь выбыла из соревнований и Надежда Киченок, сестра Людмилы.

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Людмила Киченок Кристина Младенович Чжан Шуай Чжань Хаоцин Australian Open 2025
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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