Людмила Киченок на стадии 1/8 финала выбыла из парного разряда Aus Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Australian Open 2025.

В 1/8 финала украинка с напарницей Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) играла против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Оба сета завершились в пользу французско-китайского дуэта: 7:6 (7:3), 6:2.

Это была первая встреча этих пар. Игра длилась 1 час 43 минуты.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США, сеяных под 1-м номером.

Australian Open 2025. Женщины, пары. 1/8 финала

Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) [9] – Чжань Хаоцин (Китайский Тайбэй) / Людмила Киченок (Украина) [5] – 7:6 (7:3), 6:2

Ранее в эту же ночь выбыла из соревнований и Надежда Киченок, сестра Людмилы.